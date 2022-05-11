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القضاء على الشيب بالقرنفل، مما لاشك أن كثير من الأشخاص وخاصةً السيدات يعانون من الشيب وظهور الشعر الأبيض بالرأس، مما يشعرهم بالانزعاج والإحباط، لذلك سنقدم لكي عزيزتي الحل السحري للقضاء على تلك المشكلة بطريقة صحية وآمنة على الشعر دون الحاجة إلى استخدام أي صبغات أو مواد كيمائية قد تضر بالشعر، أثبتت الدراسات الدور الفعال الذي يلعبه عنصر القرنفل في مواجهة مشكلة ظهور الشعر الأبيض، لما له من فوائد كثيرة تساهم في حل تلك المشكلة، إلى جانب احتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لبصيلات الشعر، والتي تساعد بدورها في استعادة الشعر للونه الأصلي. طريقة عمل وصفة القضاء على الشيب بالقرنفل ربع كوب من زيت القرنفل

نصف كوب من زيت السمسم

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

نصف كوب من زيت الخردل

كوب من الكريم المرطب الخاص بك طريقة تحضير الوصفة تخلط المكونات السابق ذكرها معاً جيداً حتى تصبح خليط متجانس.

وزعي الخليط على شعرك بالكامل بشكل متساوي بدءاً من الجذور حتى الأطراف، ويترك الخليط مدة أدنها 3 ساعات.

قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر، ثم ضعي الشامبو المناسب لشعرك، كرري تلك الوصفة حوالي 3 مرات كل أسبوع لتتخلصي من شعرك الأبيض في أقل فترة ممكنة.

والجدير بالذكر أن زيت السمسم يلعب دوراً فعالاً في إعطاء اللون الأسود الداكن للشعر، مما يساهم في القضاء على الشعر الأبيض بسهولة. معجزة القرنفل لعلاج شيب الشعر احضري كمية مناسبة من زيت القزنقل حسب طول وكثافة شعرك وضعيها في وعاء طريقة تحضير الوصفة قومي بتدليك جميع خصلات شعرك من الجذور بزيت القرنفل لمدة لا تقل عن خمس دقائق، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

كرري تلك الوصفة بما يتراوح من مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. فوائد القرنفل للشعر يزيد القرنفل من لمعان الشعر ويعطيه الحيوية والمظهر الصحي الذي يحتاجه الشعر.

كما يعمل القرنفل على إضفاء لون قوي للشعر، عند إضافته للحنة من خلال تحفيزه لخلايا الشعر على النمو وإفراز اللون. عمر شويل - جدة معجزة القرنفل لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى - ثقفني

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