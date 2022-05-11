هتبقي ملكة جمال.. اقوي كريم ياباني لتبيض الوجه والجسم بسرعة ومن أول استعمال

اقوي كريم ياباني لتبيض الوجه والجسم، تستخدم الفتيات الكثير من الكريمات لعلاج مشاكل البشرة مثل الأماكن الداكنة والرؤوس السوداء وحب الشباب وجفاف البشرة، حيث تصاب البشرة بهذه المشاكل نتيجة استخدام مستحضرات التجميل بكثرة والتعرض لأشعة الشمس، ومشاكل البشرة تسبب حرج للفتيات، لذلك يبحثن عن سر نقاء بشرة الفتيات اليابانيه، ويعود سر نضارة بشرتهن هي اعتمادهم على الوصفات الطبيعية في علاج مشاكل البشرة، حيث أن الوصفات الطبيعية تعطي نتائج رائعة وتحافظ على البشرة ولا تسبب لها أي التهابات أو أضرار، لذلك تابعوا هذا المقال للتعرف على الوصفات اليابانية لتبييض البشرة.

اقوي كريم ياباني لتبيض الوجه والجسم

لتصبح بشرتك مثل بشرة الفتيات اليابانيين استخدمي ماء الأرز في علاج جميع مشاكل البشرة، حيث يعتبر ماء الأرز كولاجين طبيعي للبشرة، يساعد على ترطيب البشرة وجعلها نقية ونظيفة ولامعة، كما أنه متوفر في جميع المنازل ونتائجه مضمونة، ولقيامك بتحضير الوصفة وفري المكونات التالية.

نصف كوب من الارز الابيض المصري.

كوب من الماء الدافئ.

قطنة بيضاء.

زيت زيتون.

طريقة تحضير الكريم

ويعتبر ماء الأرز من أفضل الوصفات التي تساعد على تنقية جميع أنواع البشرة، ويتم تحضير واستخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً نحضر إناء عميق ونضع فيه الماء الدافئ والأرز الأبيض.

نقلب الأرز في الماء ونتركه لمدة ثلث ساعة.

بعدها نقوم بتصفية الماء عن الأرز.

استخدم قطنة بيضاء و نبللها بماء الأرز وندهن بها البشرة.

نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف.

الخطوة الأخيرة يتم غسل البشرة وتدليكها بزيت الزيتون للترطيب.

استخدام وصفة الشاي الأخضر لتنقية البشرة

كيسين من الشاي الأخضر.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من طحين الأرز صغيرة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير