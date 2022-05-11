نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق ألكبده… طريقة عمل الحواوشي بالكبده البلدي أكلة جديدة ومختلفة طعمها روعه في المقال التالي

عمل الحواوشي بالكبده البلدي، الحواوشي من أفضل الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير لأنها وجبة وسريعة ولذيذة، بالإضافة إلى الطعم والمذاق الشهي لها يمكن إعداد الحواوشي بأكثر من طريقة، ويمكن كذلك التنويع وعمل الحواوشي بالكبده كنوع من التغيير عن اللحوم التي اعتدنا على تناولها وهو من الوجبات الشهيرة التي تقدمها المطاعم وسوف أقدمها اليوم بطريقة سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى أسرار المطاعم حتى تقوم بنفس الطعم الرائع. عمل الحواوشي بالكبده البلدي يتم تحضير الحواوشي في المنزل لضمان نظافته وجودته وذلك من خلال مكونات اقتصادية متوفرة بالمنزل وبخطوات سهلة وبسيطة كالتالي: مكونات عمل الحواوشي بالكبدة نصف كيلو كبده بلدي.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ليه داني.

فلفل أخضر مكعبات صغيرة.

2 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

ملح، كمون كسبره ناشفة.

5 أرغفة من الخبز البلدي.

نصف كوب زيت ويفضل زيت ذرة. طريقة تحضير الحواوشي بالكبدة لا بد حتى تستمتع بالمذاق الرائع للحواشي أن تكون ألكبده طازجة، وبعد ذلك قم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

يتم إحضار وعاء عميق ويوضع على نار متوسطة، ثم أضافت الليه الضاني مع 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

يتم إضافة ألكبده وتقليبها، ثم أضافه البصل ويتم التقليب حتى يذبل.

بعد ذلك يتم إضافة الثوم مع الفلفل المكعبات.

قم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات.

قم بإحضار الخبز ووضع ألكبده بداخله.

بعد ذلك بإحضار مقلاة على نار وضع كمية بسيطة من الزيت ثم وضع الخبز بداخلها مع التقليب على الجانبين حتى يصل الخبز إلى التحميص المناسبة، أما إذا كنت لا تفضلين العيش المقرمش قومي بتقليبه وتقديمه قبل أن يصل إلى هذه المرحلة.

يمكن عمل الوصفة بطريقة أخرى عن طريق الاستغناء عن البصل إذا كنت تفضلين تناول ألكبده مع الفلفل والثوم دون الإحساس بطعم البصل.

كما يمكن وضعها في صينية كبيرة في الفرن دون وضعها على النار مباشرة، ويتم ذلك عن طريق دهن جميع الأرغفة بالزيت ورصها في صاج الفرن ثم وضعه وإشعال النار والشواية ولا تأخذ وقتًا طويلًا.

يقدم الحواوشي بجانب البطاطس المقرمشة وكذلك الطحنية وكوب من البيبسي البارد عمر شويل - جدة لعشاق ألكبده... طريقة عمل الحواوشي بالكبده البلدي أكلة جديدة ومختلفة طعمها روعه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعشاق ألكبده… طريقة عمل الحواوشي بالكبده البلدي أكلة جديدة ومختلفة طعمها روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.