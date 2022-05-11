إعملي فخد الضاني الشهية بالمنزل وذلك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحاتي والمطاعم

الفخد الضاني من أطعم وأشهي أنواع اللحوم الحمراء التي يحبها ويفضلها كل أفراد العائلة بصورة كبيرة، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي ينتشر تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي من أهم الأكلات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد الاضحى المبارك، والفخد الضاني من الأكلات المفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل عام وصحي، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعملها والتي تختلف من بلد إلى آخر، كما أن طريقتنا المميزة لعمل الفخد الضاني تتمتع بطعمها اللذيذ والرائع والمحبب لدي جميع أفراد العائلة، وهناك العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم والتي تحتوي عليها طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم فخد الضاني الشهية، وذلك من خلال المكونات الغذائية الهامة التي تحتوي عليها طريقتنا، وذلك مثل احتوائها على اللحمة الضاني والتي تعتبر أحد أهم وأفضل اللحوم الحمراء المفيدة جدا للصحة العامة والجسم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم فخد الضاني.

طريقة عمل الفخد الضاني ومكوناته

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم فخد الضاني الشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نحرص على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الطبيعية المضافة لها، وإختيار أفضلها وذلك من خلال الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير جداً، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، ذلك مثل فيروس كورونا الجديد.

المكونات

قطعة من فخذ الخروف.

ستة فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الليمون الأسود الناشف اللومي مطحونة بشكل ناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة ونصف من الزعفران.

نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل البودرة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

أربع ملاعق صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من لب الطماطم.

حبتين كبيرتان من البصل متوسطتان الحجم، ومقطعتان إلى شرائح.

حبتين كبيرتان من الطماطم، كبيرة الحجم ومقطعتان إلى شرائح.

طريقة التحضير