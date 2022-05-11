نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي فخد الضاني الشهية بالمنزل وذلك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحاتي والمطاعم في المقال التالي
الفخد الضاني من أطعم وأشهي أنواع اللحوم الحمراء التي يحبها ويفضلها كل أفراد العائلة بصورة كبيرة، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي ينتشر تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي من أهم الأكلات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد الاضحى المبارك، والفخد الضاني من الأكلات المفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل عام وصحي، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعملها والتي تختلف من بلد إلى آخر، كما أن طريقتنا المميزة لعمل الفخد الضاني تتمتع بطعمها اللذيذ والرائع والمحبب لدي جميع أفراد العائلة، وهناك العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم والتي تحتوي عليها طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم فخد الضاني الشهية، وذلك من خلال المكونات الغذائية الهامة التي تحتوي عليها طريقتنا، وذلك مثل احتوائها على اللحمة الضاني والتي تعتبر أحد أهم وأفضل اللحوم الحمراء المفيدة جدا للصحة العامة والجسم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم فخد الضاني.
طريقة عمل الفخد الضاني ومكوناته
ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم فخد الضاني الشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نحرص على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الطبيعية المضافة لها، وإختيار أفضلها وذلك من خلال الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير جداً، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، ذلك مثل فيروس كورونا الجديد.
المكونات
- قطعة من فخذ الخروف.
- ستة فصوص من الثوم.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون الناعم.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الليمون الأسود الناشف اللومي مطحونة بشكل ناعم.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة ونصف من الزعفران.
- نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- أربع ملاعق صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من لب الطماطم.
- حبتين كبيرتان من البصل متوسطتان الحجم، ومقطعتان إلى شرائح.
- حبتين كبيرتان من الطماطم، كبيرة الحجم ومقطعتان إلى شرائح.
طريقة التحضير
- نقوم بالتخلص من الدهون الزائدة المحيطة بالفخذ، واستعملي السكين لصنع ثقوب في لحم الفخذ.
- قطعي الثوم إلى شرائح طويلة وضعيها في الثقوب التي صنعتها في لحم الفخذ.
- ضعي الحبهان، والفلفل، والكمون، والكزبرة، والليمون الأسود اللومي، والقرفة، والزعفران، والزنجبيل، والكركم، والملح، وزيت الزيتون، والطماطم في وعاء صغير، ثم قلبيها إلى أن تختلط كامل المكونات بشكل جيد، ثم ضعي الوعاء جانباً.
- إدهني الفخذ بالمكونات السابقة، حاولي دهن الفخذ بالكامل بها، ثم أدخليها إلى الثلاجة حتى تتبل لمدة أربع ساعات.
- سخني الفرن على حرارة من 230 درجة إلى 240 درجة، وجهزي صينية تناسب حجم الفخذ الذي اشتريته.
- إحضري ورقة ألمونيوم كبيرة وسميكة، وضعيها في صينية الفرن.
- ضعي ثلث كمية البصل المقطع إلى شرائح فوق ورق الألمونيوم، لتشكلي طبقة من البصل.
- نقوم بفرد الفخذ فوق البصل في صينية الفرن.
- وزعي شرائح الطماطم فوق الفخذ، ثم انثري باقي كمية البصل فوق الفخذ.
- غطي الفخذ بورق الألمونيوم جيداً، ثم أدخليه إلى الفرن، فهو يحتاج إلى حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين حتى ينضج بالكامل.
- عندما ينضج اللحم انزعي ورق الألمونيوم من فوقه ودعيه إلى نصف ساعة إضافية ليحمر من الخارج ويجف.
- أخرجي الفخذ من الفرن وغطيه بورق الألمونيوم من عشر دقائق إلى ربع ساعة، لتحصلي على ألياف اللحم المتماسكة، ثم قطعي اللحم وقدميه في طبق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي فخد الضاني الشهية بالمنزل وذلك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحاتي والمطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.