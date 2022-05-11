نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة للتخلص من الناموس بدون مبيدات في المقال التالي

أفضل طريقة للتخلص من الناموس بدون مبيدات، مع بداية دخول فصل الصيف يبدأ الناموس في الانتشار والأطفال والكبار يصبحوا فريسة سهلة له، في هذا المقال سنتحدث عن كيفية التخلص من الناموس والحماية منه، وسنتحدث عن كيفية علاج لدغات الناموس، الناموس من الحشرات التي تتغذي على دم الإنسان، ويمكن أن تتسبب لدغات الناموس في حساسية وارتكاريا للشخص الذي تم لدغه. أفضل طريقة للتخلص من الناموس: أيضا يحب الناموس الأماكن الحارة، فيجب تهوية المنزل جيداً وتجديد هواء المنزل للتخلص من وجود الناموس.

ينجذب الناموس للشخص المتعرق فإذا كنت في مكان ليس به تهوية كافية أو تشعر بالحرارة ومتعرق، فعليك المحافظة على عدم التعرق واستخدام مكيف الهواء لإبعاد الناموس عنك.

كما أن وجود بقايا الطعام في أماكن متعددة من المنزل، يجعل الناموس يشم رائحته، فمن الأفضل التخلص من بقايا الأكل الموجودة في المنزل.

إذا كانت فصيلة دمك O فأنت من المفضلين لدى الناموس، حيث أن الناموس يفضل نوع وفصيلة معينة من الدم تمامًا مثلما تفضل أنت نوع معين من الأطعمة.

كما يميل الناموس للألوان الغامقة فإذا كنت ترتدي ملابس باللون الأسود أو الألوان الغامقة ينجذب إليك الناموس بشدة. ففي الصيف حاولوا ارتداء الملابس الفاتحة وخصوصاً إذا تواجدت في حدائق أو أماكن منتشر بها الناموس. كيفية الإنهاء على الناموس بوصفات طبيعية: زيت القرفة: يساعد زيت القرفة على التخلص من الناموس والقضاء عليه بشكل سريع وفعال. يمكن استخدام مقدار 13 قطرة من زيت القرفة على حوالي لتر من الماء ووضعه في بخاخ. ويتم رشه على الملابس والأماكن المكشوفة من الجسم. الثوم: يتميز الثوم برائحته القوية التي تعمل على طرد الحشرات والناموس. يتم فرم فصوص الثوم وغليها مع القليل من الماء ويتم وضعها في بخاخ، وترش في الغرفة. الليمون: إن رائحة الليمون من الروائح القوية التي تمنع اقتراب الناموس من المكان بشكل كامل. حيث يتم زراعة عشبه الليمون وتوزيعها بالقرب من شبابيك المنزل لتلافي دخول الناموس إلى المنزل. الخل: يعمل الخل أيضاً كطارد للناموس حيث يتم وضع كوب من الخل الأبيض بالقرب من الشبابيك. ستعمل على إبقاء الناموس بعيداً. عمر شويل - جدة أفضل طريقة للتخلص من الناموس بدون مبيدات - ثقفني - صحة

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