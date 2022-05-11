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فطائر اللحمة من أكثر أنواع الطعام سهل التحضير ويمكن تحضيره فى وقت قليل، وتناول فطائر اللحمة من الوجبات الخفيفة التى يقبل على تناولها العديد من الناس، وخاصة فى أى وقت من أوقات اليوم يطلبون الأطفال وجبات سريعة بتناول الفطائر فتقوم الأمهات بإعداد الفطائر اللذيذة التى لا تستغرق وقت في إعدادها بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف مثل الدقيق والبيض واللبن، ويمكن عمل الفطائر بحشوات مختلفة منها المالح مثل اللحمة المفرومة والفراخ والجبن. مكونات طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول

كوب من الماء الدافئ

كوب من اللبن السائل

رشة قليلة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون لحشو الفطائر كمية من اللحمة المفرومة تناسب حجم كمية الدقيق للفطير

إثنين ثمرة من البصل مقطع إلى قطع صغيرة

ثمرة واحدة من عصير الطماطم

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

فلفل ألوان

ذرة من الملح

ذرة من الفلفل الأسود

رشة من بهارات اللحمة

فص من الثوم المفروم طريقة عمل فطائر اللحمة الشهية فى البداية نقوم بعمل العجينة السهلة بتحضير العجان ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول وكوب واحد من الماء الدافئ وكوب واحد من اللبن السائل ورشة قليلة من الملح وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ويتم خلط جميع المكونات مع بعض حتى تصبح عجينة متماسكة ونتركها لترتاح لمدة نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير اللحمة المفرومة بحضر وعاء ونضع به قليل من الزيت ونرفعه على النار ونضع به كمية مناسبة من اللحمة المفرومة مع البصل المقطع والفلفل الأخضر والفلفل الألوان وعصير الطماطم والثوم المفروم وذرة من الملح ومن الفلفل الأسود وبهارات اللحمة ونتركها حتى تنضج.

ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونفردها على سطح مستوى على شكل دائري وبعد ذلك نضع كمية من خليط اللحمة المفرومة ونفردها جيدا على الفطيرة ونكرر هذه الخطوة حتى إنتهاء الكمية.

ثم نقوم بوضع فطيرة اللحمة فى الفرن حتى تنضج ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة مع الكاتشب وطبق من البطاطس المحمرة. عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة بعجينة قطنية وبخطوات سهلة وسريعة وبطعم لذيذ - ثقفني

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