مكون لن يخطر ببالك.. حضري السمن البلدي في المنزل بدون تكلفة مضمونة 100%

السمن البلدي في المنزل، يعد السمن الطبيعي واحد من اهم المكونات التي تستخدمها العديد من السيدات عند تحضير الطعام، وبعد تكرار أهمية استخدام هذا النوع دون غيره كونة طبيعي وغير مهدرج، نجد تزايد في عمليات تداوله وشراءة في الاسواق، ونظرا لارتفاع سعر كيلو السمن البلدي والذي قد يتعدي 150 جنيه تقريبا في العديد من الدول العربية، نجد البحث المستمر لمحاولة التعرف علي كيفية صنع السمن الطبيعي الغير مهدرج في المنزل مستمرة بين السيدات، ومن خلال تجربة واقعية مجربة ومضمونة 100% وقد لا تكلفك شي، سوف تحضري سمن طبيعي في منزلك مميز بقوام رائع ورائحة ستجعلك تستغني عن شراءة من الخارج مجداد.

طريقة عمل السمن البلدي في المنزل

من اجل نجاح طريقة عمل السمن البلدي في المنزل، عليكي متابعة الخطوات والمكونات التي نعرضها لكم عبر موقعنا ثقفني الان، ونؤكد لكم إن تلك الوصفة مجربة ومضمونة وسوف تبهرك فور تجربتها للمرة الاولي، والان حضري تلك المكونات فقط، والتي يأتي في مقدمتها القشطة، والتي يتجنب العديد من الأفراد تناولها في المعتاد لانها تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذلك يمكنك صنع السمن البلدي منها دون اي قلق وبتكلفة لا تذكر

قشطة اللبن.

ملح.

كيفية حفظ السمن البلدي

بعد إن عرضنا لكم المكونات المطلوبة من اجل تحضير السمن البلدي في المنزل، نجد إن البعض يعتقد انها وصفة غير صحيحة، إلا أنك في حالة قومتي بتجميع القشطة، وهي الطبقة الدسمة التي تتكون اعلي اللبن بعد القيام بعملية غلية ووضعة في الثلاجة، لذلك في كل مرة تقومي بغلي اللبن جميع القشطة في علبة محكمة الغلق، وقومي بوضع القليل من الملح وقلبيها جيدا، ومن ثم قومي بوضعها في الفريزر، عندما تجميع مقدار نصف كيلو من القشطة اتبعي تلك الخطوات