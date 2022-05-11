ازاي تستخدمي خيط تنضيف الاسنان بشكل صح

لو ماستخدمتيش خيط تنضيف الاسنان قبل كده ، ممكن يكون الموضوع محير شوية بالنسبة ، وماتبقيش عارفة بالظبط ازاي تستخدميه ، وامتى المفروض تستخدميه ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طريقة استخدام خيط تنضيف الاسنان بشكل صح ، والحفاظ على العادة دي للحفاظ على صحة اسنانك.

امتى المفروض تستخدمي خيط تنضيف الاسنان؟

دكاترة الاسنان غالبا بينصحوا بغسل الاسنان مرتين يوميا على الاقل ، ولكن مع ذلك ، نادرا ما بيتم ذكر افضل وقت لتنضيف الاسنان بالخيط ، الخيط تقدري تستخدميه في اي وقت خلال اليوم لازالة بقايا الاكل ، وعادة اثناء النوم بتنخفض كمية اللعاب والعوامل اللي بتحمي الاسنان ، وبالتالي استخدام الخيط قبل النوم واستخدامه مرة خلال اليوم ممكن يحقق لك تأثير افضل ، وبالظبط زي فرشة الاسنان ، المفروض الخيط الخاص بيه مافيش شخص تاني يستخدمه او تشاركيه مع اشخاص تانيين لان البكتيريا ممكن تتنقل من شخص للتاني.

وكتير من الاشخاص ممكن يسألوا هل ينفع يستخدموا خيط تنضيف الاسنان الواحد اكتر من مرة بعد غسله وتجفيفه بسبب وجود نظرية ان البكتيريا الموجودة في الفم مش بتفضل موجودة في ظروف الجفاف ، ولكن مع ذلك ، الخيط بيفقد قدرته على تنضيف الاسنان بعد استخدام واحد وممكن يبقى عليه بكتيريا ، عشان كده من الناحية المثالية ، الافضل تستخدمي قطعة واحدة بس من خيط تنضيف الاسنان مرة واحدة في كل مرة.

بعد استخدام الخيط ، نضفي اسنانك بالفرشة والمعجون ، لان معجون الاسنان بعد التنضيف بالخيط بيكون متصل بشكل مباشر بالاسنان ، وده هيساعد على ازالة البلاك الباقي بين فجوات الاسنان.

والخطأ الشائع عند استخدام خيط تنضيف الاسنان هو انك بتمسكيه بطريقة غلط ، لازم تمسكيه بصوابعك بطريقة مريحة بحيث تملكي انك تنضفي بيه كل الاسنان والضروس ، بالاضافة كمان ، ان استخدام قطعة خيط قصيرة اوي بيصعب عملية التنضيف ، عشان كده ضروري ان قطعة الخيط تكون بحجم مناسب.

طريقة استخدام خيط تنضيف الاسنان بشكل صح:

خيط تنضيف الاسنان بيكون خيط رفيع وناعم بيستخدم لتنضيف اي بقايا اكل في اسنانك ، والاجراء الرئيسي للتنضيف بالخيط هو عمل كشط قوي ولكن في نفس الوقت لطيف للاسنان من فوق لتحت ، وماتبقيش عدوانية اوي في التعامل عشان ماتسببيش ضرر للثة.

1- خدي قطعة خيط مناسبة:

اول حاجة انتي محتاجة قطعة خيط طولها حوالي 46 – 61 سم عشان تقدري تثبتيها بسهولة ، بالاضافة كمان ان ده هيخليكي تستخدمي جزء جديد من الخيط عند تبديل الاسنان ، وبالتالي القطعة الطويلة هتكون اكتر فايدة.

ولو قطعة خيط تنضيف الاسنان قصير اوي ، مافيش مشكلة ، ممكن تنضفي كام سنة بالخيط ده ، وبعدها تاخدي قطعة جديدة من الخيط عشان تنضفي باقي الاسنان.

2- لفي اطراف قطعة الخيط حوالين صوابعك:

لفي كل طرف من اطراف الخيط حوالين صوباعك الاوسط ، اعملي اكتر من لفة فضفاضة حوالين كل صوباع من صوابعك الوسطى عشان الخيط يتشد ، ولكن مع ذلك ، ماتلفيش الخيط باحكام شديد اوي لدرجة انه يعلم في جلدك او يقطع الدورة الدموية في الصوابع.

وممكن كمان تلفي الخليط حوالين الصوباع السبابة لو ده اكتر راحة وسهولة ليكي.

3- استخدمي جزء كافي من الخيط:

استخدمي صوباعك السبابة والابهام عشان تمسكي بيهم جزء طوله ما بين 2.5 – 7.6 سم بين ايديكي ، ده جزء الخيط اللي هتستخدميه لتنضيف اسنانك ، بعدها لما تبدلي السن ، اتنقلي لجزء جديد من الخيط واستمري في تنضيف باقي الاسنان بنفس الطريقة.

ولو حاسه ان استخدام جزء اطول من الخيط اريح ليكي مافيش مشكلة ، مافيش مشكلة انك تسيبي مساحة اكبر من الخيط بين ايديكي.

4- ابدأي التنضيف من القواطع:

ابدأي الاول بتنضيف الاسنان الامامية ، وبعدين اتنقلي للجانبين ، ونصيحة بسيطة هي انك تمشي على نفس نمط التنضيف كل مرة عشان تتأكدي انك ما تفوتيش اي اسنان.

5- حركي الخيط اكتر من مرة:

حركي الخيط بالراحة بين اسنانك وحركة ببطء اسفل اللثة ، ومع ذلك ، وما تدخليش الخيط لتحت اوي عند اللثة لانه ممكن يسبب ضرر ونزيف ، عشان تنضفي اسنانك بشكل صح ، حركي ايدك بالراحة لورا وقدام اثناء تحريك الخيط لتحت.

6- اتني الخيط على شكل حرف C حوالين السنة:

الطريقة دي هتساعد على تنضيف الاسنان بافضل شكل ممكن ، عند استخدام الخيط لفوق وتحت ، اسحبي الخيط بالراحة لتحت على خط اللثة للوصول للجذور.

المفروض تحركي الخيط من 8 – 10 مرات على كل سن ، ولو لسه حاسه ان في اكل بين اسنانك ، اتنقلي لجزء خيط جديد واستخدميه تاني على الاسنان.

7- ماتنسيش الاسنان الداخلية:

حطي ايدك جوه الفم عشان الخيط يوصل لاسنانك الخلفية ، وماتنسيش تنضيف الاسنان اللي فوق واللي تحت بالخيط.

غالبا بتحصل امراض اللثة وتسوس الاسنان في الضروس بشكل خاص لانه بيكون صعب الوصول ليها لتنضيفها ، وبالتالي ، لاززم تحاولي تنضفيها بالخيط بانتظام عشان تحافظي على نضافتهم.

8- اشطفي الفم بعد تنضيف الاسنان بالخيط:

بعد استخدام الخيط ، اشطفي الفم لازالة اي جزئيات باقية ، ده كمان هيدي الفم شعور بالانتعاش والنضافة.

استخدام غسول الفم بالكلورهيكسيدين بيأدي تقريبا لتدمير كل البكتيريا وعمل حاجز وقائي حوالين اللثة والاسنان ، بالاضافة ان غسول الفم بالفلورايد بيساعد كمان على حماية تجويف الفم.

للحفاظ على عادات نظافة الفم:

1- استخدمي الخيط مرة واحدة يوميا قبل النوم:

كل اللي عليكي تعمليه هو استخدام الخيط مرة واحدة يوميا واتجنبي الاستخدام المفرط لانه ممكن يأدي لتلف اللثة ، الافضل استخدام الخيط بالليل قبل غسل اسنانك بالفرشة عشان يساعدك على ازالة بقايا الاكل والبلاك من اسنانك.

ولو حاسه ان لسه في بواقي اكل بين اسنانك ، استخدمي قطع خيط اكتر.

2- جربي اختيارات تانية للتنضيف بالخيط:

لو شايفة ان استخدام الخيط صعب عليكي ، ممكن تدوري على بدايل تانية ، فيها بعض الادوات اللي ممكن تسهل عليكي ازالة ترسبات الاسنان:

– حامل خيط تنضيف الاسنان: المنتج ده بيكون على شكل حرف Y او زي منشار صغير فيه قطعة خيط لتنضيف الاسنان في منتصفه ، كل اللي انتي محتاجاه انك تمسكي المقبض بتاعه وتنضفي الاسنان.

– الخيط الفائق: النوع ده بيجي متقطع لاجزاء جاهزة ، وكل جزء بيكون متقسم ل3 اقسام: الجزء الصلب بيخلي من السهل انه يتحرك من خلال الفجوات اللي بين الاسنان او من خلال الاقواس لتنضيف البلاك ، والجزء المعقود الدائري بيساعد على تنضيف البلاك وبقايا الاكل ، والجزء العادي من الخيط بيستخدم للتنضيف الاكتر فعالية.

– اداة خيط الاسنان: اداة خيط الاسنان بتسهل عملية التنضيف.

– جهاز تنضيف الاسنان بالماء: الجهاز ده بيرش رشات ماية صغيرة للمساعدة في ازالة بقايا الاكل من بين اسنانك.

هل نزيف اللثة عند استخدام الخيط خطير؟

عند استخدام الخيط لاول مرة ، ممكن يحصل الم خفيف في اللثة ونزيف ، ده طبيعي تماما ، وعادي استمري في استخدام الخيط وامشي على التعليمات اللي احنا قولناها ، اللثة هتبقى صحية ومش هتنزف تاني.

ولكن مع ذلك ، لو اللثة ما اتوقفتش عن النزيف بعد كام يوم من التنضيف بخيط الاسنان ، الافضل انك تروحي لدكتور الاسنان ، عشان يفحص حالة اللثة ، ويراجع معاكي طريقة استخدامك للخيط.

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