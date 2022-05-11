نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة طريقة تجهيز الحليب المكثف وطرق كثيرة اخرى لحليب المكثف للدايت في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع موجة ارتفاع الأسعار تبحث النساء عن بدائل للأشياء التي تستخدمها في منزلها وفي مطبخها ومن ضمن هذه البدائل هو الحليب المكثف والحليب البودر اللذان أصبح سعرهم يمثل عبء على الأسرة.

ويدخل الحليب المكثف في العديد من الوصفات للحلويات ويستخدم للقهوة والنسكافيه واليوم سوف نقدم لكي طريقة عمل الحليب المكثف المحلى في المنزل بأقل تكلفة ممكنة.

ولم ننسى أصحاب الحمية الغذائية فجلبنا لهم وصفة حليب مكثف خاص بهم ويصلح أيضا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى.

تحضير الحليب المكثف باستخدام القشطة:

يجب الالتزام بكل ماهو مكتوب بكميات المكونات للحصول على أفضل نتيجة:

المكونات المستخدمة:

4 كوب من اللبن كامل الدسم.

2 كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من القشطة.

طريقة تحضير الحليب المكثف

نقوم بإحضار إناء عميق نضع فيه اللبن والسكر ونقلبهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

نضع الإناء على نار عالية مع التقليب المستمر حتى الغليان.

ثم نضيف له ملعقة من القشطة ونخفق جيدا.

وعندما يبدأ اللبن بالغليان نقوم بخفض النار عليه ونتركه على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التقليب المستمر.

ثم نقوم برفع الحليب من النار ونتركه يبرد ثم نقوم بإدخاله إلى الثلاجة لمدة ساعتين ويكون جاهزا.

طريقة تجهيز الحليب المكثف باستخدام الزبدة:

كوب من اللبن البودر. كوب من السكر البودر. ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة عمل الحليب المكثف باستخدام الزبدة:

نقوم بإحضار الكبة ونضيف اللبن البودر والسكر البودر والماء الدافئ.

ثم نضيف الزبدة المذابة ونخفقهم جيدا ويكون الحليب المكثف جاهز للاستخدام.

مكونات عمل الحليب المكثف للرجيم:

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف كوب من الماء الساخن.

طريقة عمل الحليب المكثف للرجيم:

في وعاء عميق نضع اللبن البودر ونضيف عليه عسل النحل ونقلبهم جيدا.

ثم نضع الماء الساخن بالتدريج حتى نحصل على القوام المرغوب.

مكونات تحضير اللبن البودر:

لتر من اللبن كامل الدسم. 3 ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة تحضير اللبن البودر:

في إناء عميق نضيف اللبن كامل الدسم ونرفعه على النار مع التقليب الجيد.