نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل اسرار اشهر مصففي الشعر في فنيات صباغة الشعر بمكونات طبيعية جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحب النساء دائما التجديد في لون شعرها ودائما ما تحب أن يكون الشعر في أحسن صورة ولكن عند استخدام المواد الكيماوية في كل مرة تقومي فيها بتلوين الشعر يضعف الشعر ويقصف ويتساقط.

ولاجل ذلك جلبنا اليكم أفضل وأحسن الوصفات الطبيعية والسهلة في التحضير لتلوين الشعر بالألوان الجذابة التي تفضيليها.

وذلك ايضا بالإضافة إلى أنها تساعد في تغذية الشعر وتقويته.

صبغات للشعر طبيعية وصحية:

هناك الكثير من انواع والالوان للصبغات التي يمكن استخدامها لتغيير لون الشعر وسوف نطلعكم على احد هذه الطرق الطبيعيه من وصفات مختلفه لتغيير لون الشعر.

صبغ الشعر باللون الأحمر باستخدام البنجر:

4 ملاعق كبيرة من الكركديه. ملعقة كبيرة من الشاي. ثمرة من البنجر مقشرة. ملعقة كبيرة من الزبادي. 5 ملاعق من الحنة البلدي. 2 ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. عصير ليمونة.

طريقة التحضير:

في إناء عميق نضع الكركديه والبنجر والشاي ونضيف لهم كوب كبير من الماء ونقوم برفع الإناء إلى النار حتى الغليان جيدا.

بعد غليان الخليط نرفعه من النار ونصفيه في وعاء عميق ونتركه ليبرد قليلا.

ثم نضيف إلى الخليط الحنة والزبادي ودم الغزال والخل الأبيض.

نقوم بمزج المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كريمي للمكونات.

نغطي الوصفة ونتركها لتختمر لمدة ثلاث ساعات كاملة.

نضيف عصير الليمون إلى الوصفة بعد الاختمار ونقلب جيدا.

نضع الوصفة على شعر نظيف ونوزعها جيدا ثم نلف الشعر ونغطيه بغطاء بلاستيكي.

تترك الوصفة على الشعر لمدة خمس ساعات ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم.

استخدام الطحينة لصبغ الشعر باللون زيتوني:

ملعقة كبيرة من عسل النحل. 3 ملعقة كبيرة من الطحينة. 2 ملعقة كبيرة من القرفة. نصف كوب من خل التفاح.

طريقة التحضير: