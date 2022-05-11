نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض مثل الكوريات خلطة كريم البانثينول والنشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد وتفتيح الاماكن الداكنه من اول استعمال مفعول سحري لن تصدق النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم البانثينول والنشا اكثر مكونين متوفرين في كل منزل كما ان كريم البانثينول لا يخلو اي منزل من وجوده فهو مرطب جيد ومبيض سحري للبشرة ، كما يعتبر النشا ايضا كذالك متوفر في كل بيت وكل مطبخ لاغراض الحلوى وعمل الوصفات فالنشا يعرف بفاعليته القويه في شد البشرة واخفاء مسام البشرة الواسعه، كما يمكنه القضاء على التجاعيد وترهل البشرة والجلد، كما يعمل على تفتيح البشرة ويصنع مزيج البانثينول والنشا ماسك سحري لاشراقة بيضاء لبشرتك ومنحك شكل اصغر من عمرك، اليك هنا مكونات خلطة البانثينول والنشا

خلطة كريم البانثينول والنشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد

من مشكلات الانثى التي تعاني منها هي بقع الجسم الداكنه يعمل خليط البانثينول والنشا على ازالتها والتخلص من نمش البشرة والتخلص من التجاعيد وتجديد الخلايا وتنقية البشرة والجلد والتي تظهر نتيجته من اول استعمال اليك المكونات .

مكونات كريم البانثينول والنشا لتبييض البشره وشد التجاعيد:

ملعقة من كريم بانثينول كبيرة

ملعقة من نشا الذرة كبيرة

ملعقة من زيت الزيتون صغيرة

ملعقة من اللبن البودر صغيرة

طريقة تحضير خلطة كريم البانثينول والنشا لتبييض البشره وشد التجاعيد :

يعتبر ماسك هذا المزيج رائع للبشرة يجعلها اكثر بياضا واشراقة اليكم طريقة تحضير هذه الخلطة بكل سهولة وفي منزلك .

قومي بااحضار وعاء لتحضير الوصفة ثم قومي بمزج كريم البانثينول والنشا وزيت الزيتون واللبن البودر ثم قومي بتقليب جميعهم سويا حتى تحصلي على خليط كريمي سهل الفرد على بشرتك قومي بغسل بشرتك جيدا لتنظيفها ومن ثم قومي بدهن البشرة بهذا الخليط وتركه عليها مدة مدة ربع ساعة حتى تجف ، ثم قومي بشطف بشرتك بماء بارد وتكرر هذه الخلطة مرتان اسبوعيا

خلطة النشا والزبادي لتبيض البشرة

مكونات ماسك النشا والزبادي لتبييض البشرة :

ملعقة من نشا الذرة

ملعقة من الزبادي كبيرة

طريقة تحضير الخلطة :

قومي بمزج كلا من الزبادي والنشا حتر يتجانس الخليط ثم قومي بتوزيع الخليط على بشرة نظيفة مغسولة ، ثم اتركي المزيج على بشرتك مدة ثلاثون دقيقة ، ثم قومي بشطف بشرتك بالماء الدافئ ثم قومي تجفيف بشرتك وترطيبها ، تكرر ثلاث مرات اسبوعيا للحصول على افضل النتائج.