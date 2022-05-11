نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بخطوات مرملة وبكل أسرارها وبطعم ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي

يفضل العديد من الناس تناول الحلويات اللذيذة لأن لها فوائد للجسم عديدة منها تحسن من عملية الهضم وتعطي الجسم الحيوية والنشاط والطاقة، وتساعد على قوة التركيز، وعند تناول الحلويات فى وجبة الإفطار تعمل على حرق الدهون ويتم تناول طعام قليل فى باقى أوقات اليوم، فأكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الناس هى البسبوسة بالقشطة لذلك تهتم جميع السيدات بعمل البسبوسة بالقشطة فى المنزل لأن عند شرائها من المحلات الخارجية نقوم بدفع نقود كثيرة خاصة إذا كانت فى مناسبة نحتاج إلى كمية كبيرة من البسبوسة بالقشطة، مكونات طريقة عمل البسبوسة إثنين كوب كبير من دقيق السميد

إثنين علبة من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر

كمية مناسبة من الحليب تناسب حجم دقيق السميد مكونات عمل القشطة ملعقة واحدة كبيرة من النشا

إثنين كوب كبير من اللبن السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكريمة شانتيه

ملعقة واحدة كبيرة من السكر

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق

مكونات عمل الشربات

إثنين كوب من الماء

إثنين كوب كبير من السكر

عصير نصف ليمونة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة أولا نقوم بإعداد القشطة بتحضير وعاء ونضع به ملعقة واحدة كبيرةمن النشا وملعقة واحدة كبيرة من السكر وثلاثة ملاعق من الكريمة شانتيه واثنين كوب كبير من الماء ثم نرفع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى لا تتكون كتل في القشطة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به إثنين كوب كبير من دقيق السميد وإثنين علبة من الزبادى وثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر وكمية مناسبة من الحليب تناسب حجم الدقيق السميد ويتم خلطهم جيدا حتى نحصل على قوام لين و متماسك.

ثم نحضر صينية متوسطة الحجم ونقوم بدهنها بقليل من السمنة ثم نضع نصف كمية البسبوسة ثم نقوم بفرد القشطة عليها ونضع النصف الأخر من البسبوسة ثم نضعها فى الفرن حتى يصبح لونها ذهبي ثم نضع عليها الشربات البارد ثم نقوم برش جوز الهند على صنية البسبوسة للتزيين. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بخطوات مرملة وبكل أسرارها وبطعم ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

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