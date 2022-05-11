نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله بمقادير مظبوطة وبطريقة فرد جديدة ومورقة توريق في المقال التالي

الفطير المشلتت برغم من أن مكوناته بسيطة جدا من الدقيق والماء والزبدة الفلاحى البلدى إلا أنه أغلب الناس لا يختلف على طعمه أحد ومهما نصنع من طعام ومن أكلات يظل الفطير المشلتت يحتل قلوب جميع المصريين حتى الأطفال، وأغلب الناس يقبلون على شراء الفطير المشلتت بأغلى الأسعار مع عدم معرفة جودته وعدم التأكد من صلاحية مكوناته وغير مضمون وطعمه غير جيد. مكونات عمل الفطير المشلتت ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول

ماء دافي للعجن

زيت

زبدة بلدي فلاحي

كمية من الزبادى تناسب حجم العجين

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة من من السكر البودرة طريقة عمل عجينة الفطير المشلتت في البداية نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر ثم نضع عليها ملعقة واحدة صغيرة من الملح ثم نضع ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر البودرة ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا ثم نضيف الماء الدافئ للعجن بالتدريج ونقوم بالعجين جيدا حتى يصبح العجين قوامه متماسك ثم نترك العجينة لكي ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم نتركها جانبا لكى ترتاح.

وبعد ذلك نحضر كرة من العجين ونضعها على سطح مستوى ثم ندهنها بقليل من الزبدة البلدى الفلاحى ثم نقوم بفردها جيدا حتى تصبح كبيرة فى الحجم وندهنها بقليل من الزبادى مع الزبدة البلدى الفلاحى ونتركها جانبا ثم نكرر هذه الخطوة مع باقي كرات العجين المتبقية.

وبعد ذلك نقوم بوضع طبقات العجين المفرود بعضهم فوق بعض ونقوم بفرد كل طبقات العجين على بعضهم ثم نضع على أخر طبقة ونقوم بدهنها بالزبادي والزبدة البلدى الفلاحى.

ثم نحضر صينية مناسبة وندهنها بقليل من الزيت ونضع فيها الفطيرة ونتركها جانبا لترتاح ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها محمر وجميل ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله بمقادير مظبوطة وبطريقة فرد جديدة ومورقة توريق - ثقفني

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