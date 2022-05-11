نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل محشي ورق العنب بخلطة المحشي السرية وبالطريقة المصرية الأصلية بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

تشتهر جميع البيوت المصرية فى مصر والعالم العربى بعمل المحشيات مثل الكرنب والباذنجان والفلفل الأخضر والبطاطس ولكن يبقى ورق العنب هو الذى يتربع على عرش المحشيات، نظرا لإختلاف طعمه عن أي محشى لأن طعمه حامض ولذيذ، ويكثر عمل محشى ورق العنب صيفا لأن ثمار العنب تنضج في الصيف ويمكن تخزين وحفظ ورق العنب فى الفريزر، ولا تخلو أى مائدة من محشى ورق العنب فى الغذاء، وطبق محشى ورق العنب أساسي فى كل عزومات شهر رمضان والمناسبات، وحشوة ورق العنب من الأرز والطماطم والبصل والبهارات واللحمة المفرومة يجعل طعمة جميل ويزيد من طعمه جمالا الطعم الحامض بورق العنب، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل محشي ورق العنب. مكونات طريقة عمل محشى ورق العنب ربع كيلو من ورق العنب

كمية من الأرز تناسب كمية ورق العنب

إثنين ثمرة من الطماطم المفرومة

إثنين ثمرة من البصل مفروم

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من البهارات

حزمة من البقدونس الأخضر مقطع إلى قطع صغيرة

حزمة من الكزبرة الخضراء مقطع إلى قطع صغيرة

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ربع كيلو من اللحمة المفرومة

أربعة شرائح من الليمون

كمية من الماء لسلق ورق العنب طريقة عمل محشى ورق العنب اللذيذ أولا نقوم بسلق ورق العنب بتحضير إناء ونضع به كمية من الماء وعند غليان الماء نضع كمية قليلة من ورق العنب ولمدة أقل من نصف دقيقة حتى يتغير لونه ثم نقوم بسلق باقى كمية الورق.

ثم نقوم بتحضير الخلطة نحضر وعاء كبير ونضع به كمية من الأرز تناسب كمية ورق العنب وإثنين ثمرة من الطماطم المفرومة وإثنين ثمرة من البصل المفروم و نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من البهارات وحزمة من البقدونس الأخضر المقطع إلى قطع صغيرة وحزمة من الكزبرة الخضراء مقطعة إلى قطع صغيرة وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وربع كيلو من اللحم المفروم النيئ ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

ثم نقوم بحشو ورق العنب نفرد ورق العنب ونضع كمية مناسبة من الخليط في الورقة بحيث تكون الخلطة ملامسة للجانب الخشن ونقوم بلفه جيدا وبإحكام حتى يصبح الجانب الناعم من الخارج وبعد لف جميع الكمية نحضر حلة ونضع بها شرائح من البصل والطماطم ثم نقوم برص ورق العنب ونضع فوقه شرائح من الليمون ثم نسكب عليها شوربة مرقة ثم نضعها على النار لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل محشي ورق العنب بخلطة المحشي السرية وبالطريقة المصرية الأصلية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل محشي ورق العنب بخلطة المحشي السرية وبالطريقة المصرية الأصلية بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.