قناع القهوة السحري لشد البشرة ومكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة بديل البوتوكس، إليكي سيدتي كيفية صنع قناع القهوة السحري يزيل التجاعيد ويشد البشرة، و لتحضير هذا القناع نحتاج إلى القهوة فهي تحارب التجاعيد وتشد البشرة بفاعلية، كما نحتاج إلى الزبادي فهو يقلل من علامات الشيخوخة كالتصبغات والتجاعيد، الزبادي كذلك يجعل البشرة ناعمة وتبدو أصغر سناً بالإضافة إلى العسل الطبيعي، فهو يقلل من ظهور التجاعيد في البشرة ويحارب الشيخوخة كذلك نحتاج إلى زيت جوز الهند، فهو يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على فيتامين هاء، نحتاج أيضاً إلى الشوفان فهو يرطب البشرة ويمنحها النعومة والنضارة، كما نحتاج إلى ماء الورد فهو يعزز نعومة البشرة ويجعلها مشرقة وصافية.

قناع القهوة الفعال لشد البشرة ومكافحة التجاعيد

مكونات الوصفة الأولى :

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من هلام الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة

طريقة تحضير القناع واستخدامه ضع مقدار القهوة سريعة الذوبان في وعاء وأضف إليها الزبادي ثم اخلط جيداً، وبعد ذلك أضف العسل وهلام الصبار واخلط مجدداً ثم قم بإضافة زيت جوز الهند، واخلط مرة أخرى حتى تحصل على مزيج كريمي و باستخدام فرشاة نظيفة، ضعي هذا الكريم على بشرتك ضعيه على بشرة وجهك وعنقك ويمكنك وضعه حول العين وكذلك اليدين، ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء، ولافضل النتائج كرري إستخدام هذا القناع 3 مرات في الأسبوع.

بديل البوتوكس الطبيعي

مكونات الوصفة الثانية :

مقدار من الشوفان.

ملعقة كبيرة من القهوة.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة تحضير القناع واستخدامه

خذ مقدار الشوفان وقم بطحنه في المطحنة الكهربائية للحصول على مسحوق، ثم ضع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشوفان في وعاء واضف إليه القهوة وماء الورد، ثم اخلط المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط وبعدها أضف العسل واخلط مجدداً، ويمكنك الاحتفاظ بهذا الخليط في الثلاجة لمدة أسبوعين و باستخدام فرشاة نظيفة ضعي هذا الخليط على بشرتك، ضعيه على كامل بشرة الوجه والرقبة ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك كالمعتاد، و لافضل النتائج كرري هذا القناع 3 مرات في الأسبوع.