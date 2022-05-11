تحذير هام خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة فإنك تحوله إلى سم قاتل

خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة من الجمل التي تثير الدهشة لدى قطاع عريض من مستخدمي زيت الزيتون، حيث أنه يشتهر بكونه من أفضل الزيوت النباتية المستخدمة في الطهو، والسلطات وحتى الوصفات التجميلية، وهو أيقونة مميزة لدى من يتناول الغذاء الصحي، فكيف يمكن اعتباره خطرًا؟

خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة

كل شيء له جانب إيجابي وجانب سلبي، بما فيها زيت الزيتون، فهو من الزيوت الصحية بالفعل لكنه يسبب بعض المخاطر في الأحوال التالية:

حيث أنه من الممكن أن يحدث ردود أفعال ناتجة عن الحساسية عند تناوله من قبل مرضى الحساسية، أو حتى دهانه على الجلد.

كما أنه قد يظهر في صورة تهيج، أكزيما، والتهابات في البشرة.

وأيضًا يسبب مشكلة االتلف الناتجة عن الترقق في البشرة، والتي تظهر مع استخدامه لفترة طويلة.

حين تطبيقه على البشرة تنسد المسامات؛ فتعجز عن التنفس مما يؤذي خلاياها.

أضرار زيت الزيتون الصحية

الأضرار لا تشمل مشاكل البشرة وحسب رغم شدتها، لكنه قد يكون مميتًا في بعض الأحوال، حيث: