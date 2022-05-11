نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البلغم في الحلق والصدر بطرق طبيعية أسباب البلغم المستمر في الحلق وأفضل علاج لطرد البلغم سريعاً في المقال التالي
هناك الكثير ممن يعانون من البلغم المكون على الصدر والكحة المستمر، قد يرجع ذلك لعدة عوامل مختلفة ولكنه بالنهاية شيء صعب ولا يمكن تحمله، لذلك هنا الكثير من الأدوية التي لا تجدي بنفع على الإطلاق، ولكن معنا ستتعرفون على وصفات طبيعية متواجدة في كل منزل تساهم في التخلص من كافة هذه السموم بجانب ذلك تساعد في تقوية المناعة بشكل كبير.
طرد البلغم والكحة وتقوية المناعة
بسبب تواجد الكثير من الأجواء الملوثة من حولنا أصبح البلغم والكحة تصيب الكثيرين، مما أنها من الأعراض الأساسية لمن يعانون من دور البرد والانفلونزا، كما أن المناعة الضعيفة أصبحت أكثر انتشارًا فلا شيء يعود كالسابق، ولكن من خلال هذه الوصفات المنزلية يمكن أن نتخلص منهم بشكل تام، وتأتي هكذا:
- المشروبات الساخنة: واحدة من أكثر العلاجات انتشارًا فهي تساهم في تذويب البلغم وإزالة الكحة عن الاستمرار عليها، كما يمكن أن نتناول بعض من الأعشاب التي تقوى المناعة، كل ذلك طرق طبيعية وغير مكلفة وتساهم في العلاج كثيراً عليكم تجربتها.
- بخار الماء: ندلكم الآن على طريقة أخرى بسيطة ولكن مفعولها كبير وهي استنشاق بخار الماء، حيث يمكن أن يساهم كل ذلك في تذويب البلغم وتقليل الكحة وطردها بشكل تام.
- العسل والليمون: والمشروب الذي نصح به الكثير من الأطباء هو خلط العسل مع الليمون، فكلاهما يمتلكان الخصائص الجيدة التي تساهم وتساعد في التخلص من البلغم والسعال، ولكن ذلك عند الاستمرار على تناوله مع تقويته المناعة بشكل كبير.
- الغرغرة بمحلول الملح: هناك حل آخر يساعد في التخلص من السعال والبلغم المتراكم، وبجانب كل ذلك يساهم في قتل كافة الجراثيم والميكروبات من الحلق، فعند خلط كل من الملح مع الماء والغرغرة به صباحًا ومساءً سيساهم ذلك في تذويب البلغم مع قتل الفيروسات والتخلص من السعال سريعًا.
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