طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت بتكلفة بسيطة والطعم ولا أروع

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سنتعرف اليوم على واحدة من أهم الوصفات التي يمكن أن نستخدمها في المنزل لصناعة أشهى أنواع البسكويت على الإطلاق، حيث دائمًا ما نحتاج إلى وصفة بسيطة يمكن أن نستخدمها في المنزل بجانب تناول الشاي أو المشروبات الأخرى، لذلك سنعرض اليوم الطريقة البسيطة والسهلة للغاية، ستم وضع الوصفة بالمكونات وكذلك الخطوات حتى لا يصعب على أي شخص كان تنفيذها، كل ما عليكم هو متابعتنا.
طريقة عمل بسكويت الزبدة
يمكن تنفيذ وصفة بسيطة في المنزل من خلال عرض بعض المكونات والخطوات بسهولة كبيرة، حيث نقدم لكم اليوم وصفة بسكويت الزبدة الذي يتميز بطعمه الرائع، لنأتي ونتعرف على المكونات هكذا:
- ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من الملح.
- ملعقة ونصف من الفانيليا السائلة.
- حبتان من البيض.
- كوب وربع من السكر البودرة.
- كوب من الزبدة اللينة.
خطوات عمل بسكويت الزبدة
وتأتي خطوات عمل البسكويت التي نحضرها بهذا الشكل:
- تحضير طبق عميق لوضع النشا مع الدقيق وكذلك الملح والبيكنج بودر وخلطهم جيداً كمكونات جافة مع بعضها.
- ومن ثم نضع الزبدة مع السكر ولكن في الخلاط الكهربائي لمدة لا تزيد عن ثلاثة دقائق.
- نحضر الصواني قصيرة الحافة.
- علينا أن نضع البيض واحدة تلو الأخرى وليس معا ومن ثم نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي مرةً أخرى حتى يخافوا بشكل تام مع وضع الفانيليا.
- نضيف إليهم كل من النشا مع الدقيق ونعاود الخلط حتى يكون عجينة متماسكة نستطيع تشكيلها.
- نخرج قطعة صغيرة ونجعلها كالقرص الصغير ومن ثم نضغط عليها في الصينية.
- نفعل ذلك مع العجين المتواجد كله ومشكله بوضع الزبيب أو اللوز عليه من أعلى ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180.
- نتركه حتى 12 دقيقة حتى يصبح ذهبي من أسفل ثم نتناوله.
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