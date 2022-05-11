طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت بتكلفة بسيطة والطعم ولا أروع

سنتعرف اليوم على واحدة من أهم الوصفات التي يمكن أن نستخدمها في المنزل لصناعة أشهى أنواع البسكويت على الإطلاق، حيث دائمًا ما نحتاج إلى وصفة بسيطة يمكن أن نستخدمها في المنزل بجانب تناول الشاي أو المشروبات الأخرى، لذلك سنعرض اليوم الطريقة البسيطة والسهلة للغاية، ستم وضع الوصفة بالمكونات وكذلك الخطوات حتى لا يصعب على أي شخص كان تنفيذها، كل ما عليكم هو متابعتنا.

طريقة عمل بسكويت الزبدة

يمكن تنفيذ وصفة بسيطة في المنزل من خلال عرض بعض المكونات والخطوات بسهولة كبيرة، حيث نقدم لكم اليوم وصفة بسكويت الزبدة الذي يتميز بطعمه الرائع، لنأتي ونتعرف على المكونات هكذا:

ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة ونصف من الفانيليا السائلة.

حبتان من البيض.

كوب وربع من السكر البودرة.

كوب من الزبدة اللينة.

خطوات عمل بسكويت الزبدة

وتأتي خطوات عمل البسكويت التي نحضرها بهذا الشكل: