نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية على الشاشات والأجهزة الكهربائية تصل ل 55% ألحق التخفيضات في المقال التالي
عروض بنده هي الأكثر رواجا خلال هذه الأيام بين الكثير من المستهلكين حيث يبحث عنها الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من العروض التي تقدمها أسبوعيا في جميع فروعها.
فروع متاجر بنده في مصر
يعتبر هايبر بنده هو أحد أكبر المولات التجارية في المملكة العربية السعودية والذي قام بالكثير من المجهودات الرائعه لتطويره، حتى تصل عروضه إلى جميع المستهلكين مما أدى إلى تطورات بوجود فروع كثيرة له في جميع بلدان الوطن العربي حيث يوجد بمصر الكثير من الفروع فى :
- الجيزة
- القاهرة
- العبور
- القليوبية
أسعار هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية
فهم يقدمون حالنا العديد من التخفيضات الهائلة على العديد من المنتجات مثل.:
- خصم يصل إلى 40% على سعر شاشة تلفزيون 65 بوصة الذى ينتمى لماركت دورا ليصبح سعره 1999 بدلا من 2,699 ريال سعودي.
- شاشة عرض 55 بوصة LCD تابعة لماركات TCL اندرويد بسعر 1699 ريال بدلا من 2199 ريال سعودي.
- خصم خاص على الجهاز الصانع للفشار حيث يكون بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال سعودي.
- صانعة الوافل بحيث تكون بسعر 91 ريال بدلا من 139 ريال سعودى.
عروض متاجر بنده بمصر
كما تقدم متاجر بنده بعض العروض التي لا غنى عنها على المنتجات الغذائية بمصر ومستحضرات التنظيف التي لا غنى عنها في أي منزل في جميع أنحاء الوطن العربي مثله:
- أربع أكياس مكرونة يزن كل منها 400 جرام بسعر 25. 14 جنيه بدلا من 17 جنيه مصري.
- علبة سمن روتانا الحلوب بوزن 700 جرام صافي تكون بسعر
99.95 جنيه مصري.
- علبة لبن نيدو بودره وزن 1500 كجم + 450 جرام مجانا بسعر 188.95 بدلا من 202 جنيه مصري.
- كيس اريال اتوماتيك بوزن 6 كيلو جرام بسعر 134.95 جنيه بدلا من 173 جنيه.
- كما أن فيبا صابون أطباق 4 لتر+ عبوة 2 لتر بسعر 52.50 بدل 57 جنيه مصري.
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