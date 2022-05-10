نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوكولاتة فريرو روشيه حلويات راقية في المقال التالي

طريقة عمل شوكولاتة فريرو روشيه حلويات راقية، تعتبر الشوكولاتة من الحلويات التي تجلب السعادة للإنسان ويعشقها الكبار وخاصة الأطفال، ويوجد أنواع كثيرة من الشوكولاتة الغامقة والبيضاء، كما يوجد أنواع أخرى بطعم رائع ولكنها تكون بأسعار مرتفعة جدا مثل تلك الأنواع شوكولاتة فريرو روشيه المشهورة، والتي تجد ربات البيوت صعوبة في صنعها بالمنزل وتعدها لأسرتها بدلا من شراءها من المحلات، ولكننا اليوم جئنا لكم بطريقة عمل شوكولاتة فريرو روشيه بمكونات إقتصادية وخطوات بسيطة ستنال إعجابكم. طريقة عمل شوكولاتة فريرو روشيه الأصلية نحتاج إلى كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. بياض بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 ملعقة كبيرة من السكر البودر. ربع كوب من الملح. مكونات حشو شوكولاتة فريرو روشيه اللذيذة كوب كبير من النوتيلا. كوب من البندق المحمص. للتغطية الخارجية للشوكولاته نحتاج إلى: 150 جرام من الشوكولاتة الدارك. 50 جرام من الشوكولاتة البيضاء. 3 ملاعق كبيرة من البندق المجروش. خطوات تحضير شوكولاتة فريرو روشيه في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق والسكر البودر الناعم ونضع عليهم كل من الملح والزبدة.

ثم نقوم بخلط المكونات جيدا حتى يتكون لدينا خليط رملي، ثم نقوم بإضافة بياض بيضة ونضيف الفانيليا نقوم بتقليب العجينة عن طريق ملعقة خشبية ثم نقوم بعجنها باليد حتى تمتزج مكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بلم العجينة جيدا وتغطى ثم نقوم بإدخلها الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة حتى تتماسك، في هذه الأثناء نقوم بإحضار ورق الكب كيك ونقلبه ونضع فيه أى نوع من أنواع البقوليات ونغلقها جيدا لإستخدامها كثقل على البسكويت.

نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونقسمها ونأخذ منها جزء ونفردها عن طريق فرادة العجين ثم نقطعها على شكل دوائر صغيرة.

نأخذ كل قطعة صغيرة ونفردها بسمك رفيع جدا ونقوم بإحضار صينية خبز الكيك بوبوس ونضغطها جيدا داخل الصينية.

ثم نقوم بوضع ورق الكب كيك الذي وضعنا فيه بقوليات للثقل، ثم نقوم بإدخال صينية البسكويت إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة لمدة عشرة دقائق.

ثم نقوم بنزع الثقل من البسكويت ثم ندخلها مرة أخرى إلى الفرن لمدة خمس دقائق، ثم في وعاء صغير نقوم بوضع الشوكولاتة الدارك على الشوكولاتة البيضاء ونقوم بإذابتهم على حمام مائي ثم نضيف لهم البندق المجروش.

نأخذ قطعة من البسكويت ونضع فيها نوتيلا وبندقة ثم نأخذ بسكوتة أخرى ونضع فيها نوتيلا ونغلقهم سويا.

نقوم بعمل كل الكمية ثم نقوم بإدخالها إلى الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك.

نخرج كرات شوكولاتة فريرو روشيه ثم نقوم بوضعها في خليط الشوكولاتة والبندق ونغلفها به جيدا نقوم بإدخال شوكولاتة فريرو روشيه إلى الثلاجة لمدة ساعتين، نخرج الشوكولاتة من الثلاجة وتغلف بورق سلوفان أو أي ورق تحبيه. عمر شويل - جدة طريقة عمل شوكولاتة فريرو روشيه حلويات راقية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شوكولاتة فريرو روشيه حلويات راقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.