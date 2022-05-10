تعرف على كيفية عمل كيراتين للشعر من خلال كريم بانثينول والنتيجة لا تصدق

نسمع بشكل دائم عن كريم بانثينول وأنه واحد من أقوى وأفضل المرطبات التي تستخدم للبشرة بشكل عام، ولكن لا نعلم أن هناك العديد من الأطباء الذي توقعوا له استخدم آخر له لتنعيم وفرد الشعر بشكل كبير، لذلك قررنا أن نوضح هذه الطريقة التي تم التحدث عنها بالفعل في صورة خطوات بسيطة، إلى كل فتاة تهتم بهذا الحديث يمكنكِ متابعتنا على الفور.

كريم بانثينول أقوى كيراتين للشعر

هل تستخدمين كريم بانثينول في حياتك بشكل عام؟ إذا كانت إجابتك بنعم فنحن نعرض عليكِ طريقة أخرى يمكن استخدام هذا الكريم المميز بها على الفور وهي عمل كيراتين طبيعي من خلاله، تابعونا لمعرفة كافة الطرق بسهولة:

الطريقة الأولى: يمكن أن نضع كريم بانثينول على الشامبو وكذلك يمكن أيضًا استخدامه مع البلسم وخلطهم جيداً معا، ثم نقوم باستخدام هذا الخليط بشكل أسبوعي لثلاث مرات بالأسبوع الواحد، أو أننا نقوم باستخدامه لمرتين في حالة الشعر الدهني وسنلاحظ النتيجة على الفور، مع ضرورة وضعه لمدة لا تتجاوز العشرة دقائق.

الطريقة الثانية: وسنقوم الآن بتنفيذ طريقة أخرى توضح كيف يمكن استخدام كريم بانثينول في جعل الشعر أفضل، وهي من خلال تزويد الكثير من الزيوت مع بعضها البعض من خلال زيت السمسم وزيت جوز الهند مع زيت الزيتون ومن ثم نقوم بوضع الكريم عليهم مع خلطهم بشكل جيد، توضع هذه المجموعة على الشعر لمدة ساعة واحدة بشكل مستمر وسنلاحظ الفرق خلال أيام قليلة للغاية، نعلمك سيدتي أن كريم بانثينول من أقوى أنواع الكريم التي يمكن أن نستخدمها على الإطلاق بسبب انه يقوم بأخذ الدهون من فروة الرأس مع تقوية الشعر وجعله أكثر لمعاناً وقوة، كما يمكن التخلص من الهيشان.

تنعيم الشعر

واحدة من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً لفروة الرأس والشعر ولا تتطلب منك الكثير من المكونات فكلف ما ستحتاجين إليه هو ثمرة واحدة من الأفوكادو وملعقتين كبيرتين من المايونيز، فقومي بتقشير الأفوكادو وهرسيها ليصبح لديك خليط كريمي بعدها يضاف المايونيز واخلطيهم مع بعضهم ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويتم تغطيته وانتظري لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.