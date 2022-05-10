بثمرة طماطم واحدة وملعقة قرفة ودع الشعر الأبيض للأبد في أسرع وقت بطريقة مجربة 100%

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عمر شويل - جدة الطماطم والقرفة للقضاء على الشعر الأبيض، يظهر الشعر الأبيض عند بعض الشباب في سن مبكر نتيجة نقص بعض الفيتامينات المسئولة عن تغذية بصيلات الشعر، كما يظهر على كبار السن نتيجة التقدم في العمر، ولكن لا يفضل الكثير ظهور الشعر الأبيض في الرأس، ويذهبون إلى صالونات التجميل لتغير لون الشعر، ولكن الصبغات تسبب آثار سلبية علي الشعر مع كثرة الاستخدام، لذلك يفضل الجميع استخدام الوصفات الطبيعية للبشرة والشعر، والطماطم من الخضروات التى تساعد على تعزيز وتغذية الشعر، وتقليل معدل نمو الشعر الأبيض وكذلك القرفة، لذا سوف نذكر لكم خلال هذا المقال وصفة الطماطم والقرفة للقضاء على الشيب الأبيض.

مكونات وصفة الطماطم للقضاء على الشعر الأبيض

يفضل الجميع الظهور بالسن الشبابي دائما، وعند التقدم في العمر وظهور الشعر الأبيض ينزعج الكثير، ويسعون لتغيير لون الشعر ليكونوا أكثر شباباً وجمالاً، لذلك استخدام وصفة الطماطم لتلوين الشعر الأبيض ممتازة، وتساعد على التخلص من مشاكل شيب الشعر، ومكونات الوصفة تتمثل في تحضير ما يلي.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة من القرفة كبيرة.

خطوات تحضير وصفة الطماطم للقضاء على الشعر الأبيض

ينصح بتغذية بصيلات الشعر بدلا من صبغه، حتى يعود الشعر الأبيض إلى لونه الطبيعي ويصبح لامع وناعم وكثيف، لذلك وصفة الطماطم والقرفة من الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وتقضي على لون الشعر الأبيض، ويمكن تحضير واستخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نضع عصير الطماطم والقرفة في وعاء ونقلبهم. بعدها نقسم الشعر ونفرد الخليط عليه. نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة. نغسل الشعر بالماء والشامبو بعد مرور ساعة من الوقت. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

طريقة استخدام زيت جوز الهند للقضاء على شيب الشعر

زيت جوز الهند من الزيوت الممتازة والسريعة في علاج الشعر الأبيض، فهي تغذي بصيلات الشعر وتعيد للشعر شبابه ولمعانه ونعومته، كما أنه غير مكلف، ويتم استخدامه من خلال إتباع الخطوات التالية.