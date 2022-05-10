ضاع عمرك وانتي تشتري النوتيلا.. بكوب حليب اعملي كيلو نوتيلا بالبندق والسوداني بطعم احلي من الجاهز

شوكولاته النوتيلا أصبحت من أكثر الشوكولاتات شهرة على مستوى العالم، كما أصبح الكبار والصغار يعشقونها نتيجة مذاقها اللذيذ الرائع، حيث يمكن تناولها في وجبة الإفطار مع عيش التوست المحمر أو إضافتها إلى بعض أنواع الحلويات، فهي شهية ويمكن إضافتها لجميع الأطعمة حسب الرغبة، حيث يعود مسكن صناعتها إلى دولة إيطاليا حتى أصبحت منتشرة على مستوى جميع الدول، ولكنها مكلفة وتحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة لشرائها، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل النوتيلا المنزلية، لتحضيرها لأفراد أسرتها وتوفير الكثير من المال، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تحضير النوتيلا في المنزل.

طريقة عمل النوتيلا البيتي

حصدت النوتيلا في السنوات الأخيرة شهرة كبيرة على مستوى جميع الدول، وأصبح الأطفال يطلبونها بكثرة من أمهاتهم، كما أصبحت الأمهات تفضل إضافتها لجميع أنواع الحلويات، ولكن عند شراء النوتيلا نحتاج إلى الكثير من المال، لذلك أصبحت عبء على المصاريف المنزلية وخاصة بعد ارتفاع الأسعار، لذا اتجهت الأمهات إلى البحث عن طريقة تحضيرها في المنزل ومكوناتها هي.

ملعقتين من مسحوق الكاكاو كبيرتين.

علبة من القشطة.

خمس ملاعق من لبن نيدو البودرة.

2 ملعقة من زيت نباتي.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة من النسكافيه صغيرة.

فانيليا ملعقة صغيرة.

كريم كراميل.

طريقة تحضير النوتيلا البيتى

تعتبر مكونات النوتيلا المنزلية غير مكلفة وأقل بكثير من شرائها من المحلات، فهي موفرة في مصاريف المنزل، كما أن طعمها لذيذ وشهي، ويتم تحضيرها في المنزل بالمكونات السابقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الكاكاو ولبن نيدو والسكر الأبيض والقشطة والنسكافيه والفانيليا ونضرب جميع المكونات.

بعدها نضيف الكريم كراميل والزيت النباتي ونضرب جميع المكونات مرة أخرى.

نستمر في الضرب حتى نحصل على قوام الشكولاته ويصبح كريمي غليظ.

طريقة عمل النوتيلا البيتى بالكاكاو

كوب من الحليب.

1 كوب من الكاكاو الخام.

سكر بودرة ناعم كوب.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الوصفة