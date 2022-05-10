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هناك العديد من فوائد القهوة للجسم لكن شربها بكثرة تسبب العديد من الأمراض، وإذا تم شرب القهوة بمعدل كوب إلى كوبين في اليوم لكي يستفيد الجسم من فوائدها العديدة، وأن شرب القهوة على الريق يسبب حدوث ضرر في الجسم، حيث تسبب الشعور بالإكتئاب والضغط النفسي والتعرض للأنيميا وزيادة الوزن والشعور بالإرهاق. أضرار تناول القهوة على الريق احذر منها لها مضاعفات خطيرة الأطباء يحذرون قبل فوات الأوان ينبغي عدم شرب القهوة على الريق لأن ذلك بيسبب ضرر في جدار المعدة والقئ والغثيان.

وأن شرب القهوة بكثرة يسبب حدوث هدم في جدار المعدة.

ويسبب أيضاً حدوث خلل في الجهاز الهضمي.

تشمل القهوة نسبة عالية من مادة الكافيين التي تعمل على رفع الأرق والتوتر النفسي والعصيي.

وذلك بسبب عدم أخذ كفاية من النوم بشكل جيد.

تسبب القهوة التعرض لمرض الهلوسة.

الشعور بالصداع وذلك بسبب شرب 3 أكواب أثناء اليوم.

ينبغي على السيدة الحامل والمرضعة عدم شرب القهوة لكي لايسبب ضرر للجنين ويسبب حدوث الإجهاض.

وأن القهوة تعمل على خفض نسبة الحليب. كيف يمكن أن نتجنب أضرار شرب القهوة على الريق لتجمب أضرار شرب القهوة على الرق ينبغي على الفرد عقب تناول طعام الإفطار أن يشرب القهوة لمدة ساعة.

وإذا كان الشخص لايستغنى عن شرب القهوة يمكن أن يشربها مع طعام الإفطار بحيث يسبب ذلك أضرار بسيطة. فوائد شرب القهوة بوجه عام تعمل القهوة على دعم صحة القلب والجهاز المناعي.

خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

تحافظ على صحة البشرة.

تعمل على تعديل ضغط الدم.

وأكد الأطباء أن شرب القهوة للأشخاص المصابين بمرض السكر يعمل على تحسين نسبة الأنسولين في الجسم.

تساعد القهوة على تحفيز الذاكرة. عمر شويل - جدة أضرار تناول القهوة على الريق للرجال والنساء احذر منها لها مضاعفات خطيرة الأطباء يحذرون قبل فوات الأوان - ثقفني

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