أسهل طريقة لـ صبغه لحيه في البيت بطريقة ناجحة وسهلة وبسيطة 100%

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صبغه لحيه حيث يمكن أن تكون هناك عدة أسباب وراء رغبتك في صبغ لحيتك، بدءًا من ظهور الشعر الابيض، وصولاً إلى أن يكون شعر وجهك بلون مختلف تمامًا عن شعرك بسبب الوراثة، أو أنك تريد الانضمام إلى اتجاه اللحى الملونة. بغض النظر عن السبب، عليك أن تعرف أنه شائع جدًا وأن الإجراء بسيط جدًا بحيث يمكنك القيام به بنفسك في المنزل مع نتائج جيدة.
كيفية صبغه لحيه
إذا لم تكن لديك خبرة على الإطلاق في صبغه لحيه بالمنزل، وكنت مروعًا في الحرف والأشياء الأخرى التي تتطلب الانتباه إلى التفاصيل، فقد ترغب في التفكير في الذهاب إلى محترف. بالتأكيد سوف تستثمر القليل من المال ، لكنه ضمان أنك ستحصل على النتيجة المتوقعة. الآن، إذا قررت أنك ستفعل ذلك بنفسك في المنزل (يمكنك طلب المساعدة أيضًا) ، فهذا ما يجب عليك فعله.
كيف تصبغ لحيتك خطوة بخطوة
- تقرر اللون: حيث لا تتنوع خيارات ألوان اللحية مثل صبغات الشعر ، ولكن من المهم أن تكون واضحًا بشأن اللون الذي تريده.
- اختر منتجًا ذا نوعية جيدة: هناك منتجات صبغ محددة في السوق لهذه المنطقة من الوجه ويمكنك أيضًا العثور عليها في إصداراتها بدون الأمونيا.
- نوصيك بشراء واحدة من هؤلاء بدلاً من الصبغة التقليدية لأنها أقل تهيجًا للجلد.
- يمكنك العثور عليها في أي متجر أو صيدلية تعمل بالخدمة الذاتية.
تعليمات قبل صبغ اللحية
تعرف على ما يأتي مع الصبغة: قراءة الإرشادات. من المهم أن ترتدي القفازات قبل الخلط. لا تنس أن ترتدي قميصًا قديمًا ويكون معك منشفة غير مهمة.
- ضع الخليط في جميع أنحاء اللحية: الآن نعم ، لنبدأ العمل! ضعي الخليط. لا تنسى السوالف والشارب والرقبة. إذا كان لديك بقايا ، قم برميها بعيدًا.
- انتظر الوقت المبين في التعليمات واشطف.
- افعل ذلك بمنشفة أو قميص قديم ، حيث من المحتمل أن تصبغ ولا تريد إتلافه. يجب أن تلاحظ التغييرات على الفور.
- نصيحة المحرر: إذا كنت تبحث عن تغطية باللون الرمادي وتريد أن تبدو طبيعية جدًا ، فاختر لونًا أفتح بدرجة واحدة من لونك. إذا كنت تبحث عن تغيير لون لحيتك تمامًا ، فسيكون لديك تأثير وتغطية أفضل إذا اخترت لونًا أغمق من القاعدة.
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