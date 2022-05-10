نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من تجاعيد الوجه وآثار الشيخوخة بكريم الكربوناتو الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم الكربوناتو الطبيعي أو صودا الخبز منتجًا طبيعيًا وفعالًا يمكن استخدامه في جميع أنحاء المنزل للعناية بالغسيل حيث أنه منتج متعدد الأغراض يمكن أن يكون مفيدًا لجميع أفراد الأسرة، حيث تم استخدام صودا الخبز منذ آلاف السنين في جميع أنحاء العالم للصيانة والطهي ، وخاصة في المطبخ.وتنظيف المراحيض والأسطح الأخرى، نستخدمه كعامل تخمير لصنع المعجنات أو لطهي الخضار، كما يسمح لك بتحضير كريم صودا الخبز المضاد للشيخوخة الخاص بك مع وصفة سهلة وبسيطة، فهو مناسب لبشرتك وجميع أنواع البشرة.

طريقة تحصير كريم الكربوناتو الطبيعي أوصودا الخبز لإزالة التجاعيد

للقضاء علي التجاعيد والحفاظ على بشرتك ناعمة ومشرقة

اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية صغيرة من الماء في وعاء.

ثم نضيف القليل من العسل ونخلط جيدا. ضعي الكريم على الوجه

واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

بصرف النظر عن القضاء على التجاعيد، فإن هذا الكريم يرطب الوجه أيضًا. العسل بالفعل أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحارب آثار الجذور الحرة وترطب البشرة بسبب خصائصها المطرية والمطرية. كما أنه يقوي طبقة الجلد المائي الدهني. هذا الأخير هو حاجز الجلد الذي يتمثل دوره في حماية البشرة من الاعتداءات الخارجية.

فوائد الكربوناتو أوصودا الخبز

الجلد هو أكبر عضو في الجسم. يؤدي تدهور سطحه الناتج عن عوامل مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث ونمط الحياة غير الصحي إلى زيادة الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة، ويعد استخدام صودا الخبز على الجلد طريقة طبيعية وفعالة لتنقية البشرة وتنقيتها. في النهاية، تضفي هذه المادة الطبيعية مزيدًا من البهجة على الحياة، لأنها تقدم نتائج فورية مرئية على جمال بشرتك وبشرتها وحالتها.

بفضل خصائصها المنظفة والمضادة للبكتيريا، تعتبر صودا الخبز فعالة جدًا في إعادة توازن درجة حموضة الجلد. هذا يخفف من بثور حب الشباب ويسرع اختفائها، بمفعول مطهر يحد من إفراز الدهون، ت عمل صودا الخبز أيضًا على تنقية وتفتيح البشرة بفضل عملها التقشير الذي يزيل الجلد الميت. كما أنه ينعم البشرة بعمق ويساعد في تلطيف الجلد وتخفيف حروق الشمس أو الحكة الناتجة عن الأكزيما أو الصدفية أو خلايا النحل دواء طبيعي يساعدك على إصلاح الجروح وتخفيف التوتر ونمو الشعر بشكل أسرع ومحاربة حب الشباب صودا الخبز قادرة على تطهير الجلد دون استخدام مواد كيميائية سامة، مثل البارابين أو التلوين الكيميائي. استخدام صودا الخبز للتحكم في درجة حموضة الجلد. في أثبتت العديد من الدراسات العلمية أنه يمكن أن يكون مفيدًا في علاج التجاعيد والرؤوس السوداء على وجهك!

هناك العديد من الفوائد لبيكربونات الصوديوم للبشرة. يمكن غسل الوجه بصودا الخبز بملعقة كبيرة من الماء و 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز و 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، يمكنك أيضًا نقع القدمين في حوض من الماء الفاتر مع 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز لتقليص الأوردة في القدمين. لعلاج حروق الشمس ، يمكنك الجلوس في حمام من الماء الفاتر مع نصف كوب من صودا الخبز لتهدئة حروق الشمس ، وبعد ذلك يترك الجلد ليجف في الهواء