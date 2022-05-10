بمقادير اقتصادية اعملي الخبز العربي بطعم رائع وشكل مميز مثل الجاهز

يعد الخبز العربي من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الناس حيث يتم تناوله من قبل الناس بشكل كبير، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل باستخدام الفرن أو الطاسة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة والماء ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الخبز العربي بطريق بسيطة مثل الجاهز.

مقادير عمل الخبز العربي

يحتوي الخبز العربي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كيلو من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ماء للعجن.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الخبز العربي بشكل ناجح مثل الجاهز بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-