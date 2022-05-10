نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير اقتصادية اعملي الخبز العربي بطعم رائع وشكل مميز مثل الجاهز في المقال التالي
يعد الخبز العربي من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الناس حيث يتم تناوله من قبل الناس بشكل كبير، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل باستخدام الفرن أو الطاسة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة والماء ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الخبز العربي بطريق بسيطة مثل الجاهز.
مقادير عمل الخبز العربي
يحتوي الخبز العربي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كيلو من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- ماء للعجن.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير الخبز العربي بشكل ناجح مثل الجاهز بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر بولة كبيرة ونقوم بخلط الدقيق مع الخميرة والملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر وزيت الزيتون ونستمر بالخلط ثم نقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم بعد ذلك نغطي العجين بكيس من النايلون، ثم وضعه في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تخمر.
- نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم مع تغطيه الكرات بالدقيق، ثم نتركها جانبا لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية مع وضع الرف في منتصف الفرن.
- ثم نقوم بفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة وندخل الصينية الفرن حتى تسخن ثم نرصه على الصينية.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقائق تقريبا حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ايضاً يمكن استخدام الطاسة حتى ينضج حسب الرغبة.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى خبز عربي لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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