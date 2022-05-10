بكيلو حليب أعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط بطعم أحلي وأوفر من الجاهزة مش هتشتريه من برة تاني

بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو زبدة فلاحي فمن الممكن أن تقومي بعمل أفضل نوع من أنواع المواد الدهنية الطبيعية، والخالية من أي تواجد للمواد الحافظة من خلال الاستعانة بمكون الحليب البقري أو الجاموسي مكتمل الدهن، حيث تحتاج مادة الزبد الطبيعي البلدي إلى كمية حليب ملائمة تحتوي على قدر عالي من الدسم حتى يتم استخراجها بسهولة وتكون على المستوى المطلوب من الجودة، ومن الممكن أن يتم عمل الزبد البلدي الطبيعي بمكونات يسيرة نتابعها فيما يلي من تقريرنا التالي المهتم بطريقة صنعك للزبد البلدي بكل سهولة في المنزل لتكون متاحة معك بكمية ملائمة يسهل استعمالها وإدخالها في عمل أي وجبة تكون في حاجة إلى نكهة الزبد البلدي المتميزة والتي لا تعد أنواع الزبد النباتي بديل جيد لها من الناحية الصحية.

بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو زبدة فلاحي

الحليب الطبيعي مكتمل الدهن من الممكن أن يساعد بشكل كبير في عمل نوع الزبد الطبيعي، ومن خلال استخدامه مع مكونات أخرى سيكون من السهل الاعتماد عليها للحصول على نوع من المواد الدهنية المفيدة، والتي تعطي نكهة أفضل كثيرًا من النكهة الخاصة بالزبد النباتي، وأهم المكونات التي نحتاجها لعمل الزبد الطبيعي ما يلي:

مكونات لعمل الزبد البلدي

من أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل الزبد الطبيعي ما يلي:

كيلو من مكون الحليب كامل الدهن.

مكعبات من الثلج.

زجاجتان فارغتان.

وعاء ملائم.

خطوات التحضير للزبد الفلاحي

بالإمكان الاستعانة بالحليب الطازج وبمقدار واحد لتر أو كيلو جرام منه للحصول على النوع الأفضل للزبد الطبيعي الخالي من أي مواد مهدرجة، ومن الممكن الاستعانة به ويكون أفضل في كافة أغراض الطهي، وأهم خطوات التحضير ما يلي.