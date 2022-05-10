صاروخ التبيض للعرايس.. كريم الفازلين والنشا المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع السوداء في دقائق

التجاعيد مشكلة تواجه الكثير منا، وعلى الرغم أن ظهورها يرتبط بتقدم العمر إلا أنه يوجد أشخاص لديهم الخطوط التعبيرية تظهر في سن الشباب، كما يوجد بعض الأشخاص لديهم البقع الداكنة وآثار حب الشباب، وتعتبر كل هذه المشاكل التي تواجهنا في معظم عيادات الجلدية، ونحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم طريقة التخلص من كل هذه المشاكل، مع العلم أننا لا نستخدم وصفات تحتوي على مواد كيميائية، وإنما تعتبر جميعها مواد طبيعية موجودة لديك في المطبخ، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة ازالة التجاعيد الوجه والتخلص من البقع الداكنة

تعتبر البشرة أولى اهتمام جميع النساء، والظهور بشكل مميز وبشرة نقية خالية من أي عيوب هو هدف جميع النساء، وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على لون البشرة ونقائها مثل:

التعرض لفترات طويلة للشمس.

وضع الميك آب باستمرار.

عدم تنظيف البشرة بالغسول المناسب لها.

إزالة الشعر بالطرق الخاطئة التي تؤدي إلى وجود الترهلات التي تظهر تحت العينين.

معظم النساء المحجبات يظهر لديهم فارق واضح في الوجه.

مكونات الوصفة:

ملعقة ونصف من الفازلين.

ملعقة نصف من النشا.

عصير نصف ليمون.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الوصفة في البيت

معظم البنات يرغبن في جعل بشرتهم مثل بشرة الأطفال، وملمسها ناعم وصافية، مع العلم أن هناك الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تباع في الأسواق، ولكن لا يوجد شئ أفضل من المنتجات الطبيعية، لأنها بالفعل آمنة على البشرة، ولا تؤثر عليها مهما طال فترة الاستخدام، ونحن الآن سوف نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام كريم النشا والفازلين: