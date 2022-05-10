نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة طرية ومورقة أصنعي خبز التورتيلا على أصوله بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
توجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من العيش ومنها العيش البلدي والعيش المصري وخبر التورتيلا وغيرها من الأنواع المختلفة من العيش، حيث يعتبر كل نوع من أنواع هذه العيوش المختلفة لها طريقة خاصة لعملها وتقديمها باشكال مختلفة بالإضافة إلى أن كل نوع من الاطعمة لها نوع خبز معين، يعتبر من ألذ وأخف هذه العيوش هي خبز التورتيلا، حيث يعتبر خبز التورتيلا سهل وبسيط تحضيره في المنزل ولا يحتاج إلى مكونات بسيطة حيث تقوم العديد من السيدات بشراء هذا النوع من الخبز من محلات المخبوزات الخارجية التي تعمل هذه المحلات على تقديمه وبيعه بأسعار غالية الثمن لذلك علينا بعمل هذا النوع من الخبز في المنزل.
مكونات عمل خبز التورتيلا
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من الماء.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبة واحدة من البيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
طريقة عمل خبز التورتيلا
- أحضري وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان من الدقيق مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وحبة واحدة من البيض وثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة مع ملعقتان كبيرتان من السكر وعليكي بتقليب المكونات ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا قومي بإضافة كوب واحد ونصف من الماء تدريجيا ثم قومي بعجن هذه المكونات ببعضها ختى تتمكني من الحصول على عجينة جيدة القوام.
بعد ذلك أتركي هذه العجينة حتى تختمر لمدة ساعة واحدة بعد ذلك قومي بعمل كرات منها ثم قومي بالطبطبة عليها ثم قومي بوضعها على طاسة بعد دهنها بكمية قليلة من الزيت ووضعها على نار هادئة.
- أتركي العيش على هذه الطاسة لمدة قليلة من الوقت حتى تنضج.
- عند التأكد من نضج العيش قومي برفعه من على النار وقومي بعمل نفس هذه الخطوات مع باقي كمية الأخرى، وبذلك تكوني قد حصلتي على خبز تورتيلا جميل ورائع ويصبح جاهز لحشوه بالعديد من الحشوات المختلفة التي ترغبين بتناولها معه.
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