بعجينة طرية ومورقة أصنعي خبز التورتيلا على أصوله بطريقة سهلة وسريعة

توجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من العيش ومنها العيش البلدي والعيش المصري وخبر التورتيلا وغيرها من الأنواع المختلفة من العيش، حيث يعتبر كل نوع من أنواع هذه العيوش المختلفة لها طريقة خاصة لعملها وتقديمها باشكال مختلفة بالإضافة إلى أن كل نوع من الاطعمة لها نوع خبز معين، يعتبر من ألذ وأخف هذه العيوش هي خبز التورتيلا، حيث يعتبر خبز التورتيلا سهل وبسيط تحضيره في المنزل ولا يحتاج إلى مكونات بسيطة حيث تقوم العديد من السيدات بشراء هذا النوع من الخبز من محلات المخبوزات الخارجية التي تعمل هذه المحلات على تقديمه وبيعه بأسعار غالية الثمن لذلك علينا بعمل هذا النوع من الخبز في المنزل.

مكونات عمل خبز التورتيلا

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد ونصف من الماء.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة واحدة من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

طريقة عمل خبز التورتيلا