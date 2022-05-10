انت الان تتابع خبر 6.25 مليون وفاة بكورونا عالمياً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث للبيانات الواردة إليها حول إحصائيات كورونا، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 19ر515 مليون إصابة و25ر6 مليون وفاة. فيما تجاوز أجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها على مستوى العالم 57ر11 مليار جرعة.

وبحسب الموقع لرسمي للمنظمة، احتلت أوروبا المركز الأول بعدد الاصابات بين القارات حيث سجلت 8ر216 مليون إصابة، في حين احتلت القارة الإفريقية المركز الأخير بمجموع 8ر8 مليون إصابة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول بعدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 81 مليون إصابة.