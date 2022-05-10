معجزة الصابون على الخيار سوف تصعقين من النتيجة الفورية وتحدي هتصغري 20 سنة

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معجزة الصابون على الخيار من المعجزات الربانية التي تحقق العديد من النتائج الباهرة في أقل وقت ممكن، حيث بمقارنة بالمنتجات باهظة الثمن والتي تحتوي على مواد كيماوية فهذه الوصفة بجد نعمة من الله لاحتوائها على مكون طبيعي فعال وممتاز في علاج الكثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة على مدار حياتها، حيث مع تقدم العمر تبدأ البشرة في الذبول وتغيير لونها وظهور التجاعيد، لكن تلك الوصفة بفضل من الله من الوصفات الممتازة في أن تشعر المرأة بكامل جمالها حتى في سن متقدم من عمرها، والمميز في تلك الوصفة أنها وصفة طبيعية خالية وآمنة تمامًا من المواد الكيماوية الضارة.
معجزة الصابون على الخيار
هناك الكثير من الوصفات الطبيعية الممتازة التي من خلالها يتم تجديد خلايا البشرة بصورة آمنة وصحية وتلك الوصفة هي فريدة من نوعها حيث إنها تغذي البشرة وترطبها وتعمل على تحسين الدورة الدموية بها وتجديد شبابها، كما أن وصفة الصابون والخيار من الوصفات المجربة والتي أثبتت كفاءة عالية جدًا في تفتيح رهيب للبشرة وشد الوجه.
وصفة صابونة الخيار
تلك الوصفة سوف تحتاج إلى عدد من المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل وهي كالآتي:
- صابونة طبية.
- ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- حبتين من الخيار.
- ملعقة صغيرة من النشا.
طريقة تحضير الوصفة
- احضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به الخيار بعد تقطعيه.
- قومي بوضع ربع كوب من الماء.
- ثم اخلطي الماء مع الخيار جيدًا.
- قومي بتصفية الخليط للحصول على الماء.
- ثم ارفعي ماء الخيار على النار حتى يغلي.
- ضعي الصابونة بعد بشرها تمامًا في ماء الخيار.
- قلبي جيدًا حتى تحصلين على قوامي كريمي.
- ثم ضعي الزيت المتوفر لديك زيت زيتون أو زيت جوز هند.
- ثم ضعي النشا وقلبي المكونات حتى تتأكدي أن جميع المكونات تجانست.
- بعد ذلك ضعي المكونات جميعها في الخلاط واخلطي مرة واحدة فقط.
- ثم احضري علبة نظيفة وفارغة.
- ضعي كريم الخيار والنشا في العلبة واتركيها تبرد تمامًا.
- ثم احتفظي بها في الثلاجة.
- قومي بدهن الوجه بالكريم مرتين في اليوم.
- بعد أن تضعي الكريم انتري 10 دقائق.
- ثم اغسلي الوجه بالماء البارد.
- التزمي بالوصفة وسوف تحصلين على بشرة جديدة تمامًا.
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