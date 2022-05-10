كيف اسوي ماكرون بدون لوز..طريقة عمل الماكرون الفرنسي سهل وسريع

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كيف اسوي ماكرون بدون لوز، حلى الماكرون هو من الحلويات الفرنسية التي تباع بقيمة عالية الثمن على الرغم من أنه بسيط جداً وسهل، والماكرون الفرنسي الأصلي يتكون من دقيق اللوز أو اللوز المطحون مما يكون من الصعب تحضيره في المنزل، أما خبراء الطبخ أتوا ببدائل اقتصادية تعطي نفس النتيجة الرائعة، حيث قدمت الشيف آية حبيب طريقة عمل الماكرون سهل وسريع بأكثر من طريقة لكي تتمكن ربة المنزل من تحضيره بمكونات متوفرة في البيت، وتعد هذه الحلى من الحلويات الخفيفة التي يتم تناولها مع الشاي أو القهوة ويتميز بأن يمكن تناوله في أي وقت له مظهر جميل وراقي ولذلك يمكن أن يقدم للضيوف أو في المناسبات بجانب الحلويات الأخرى.
مكونات الماكرون الفرنسي
- 65 جرام دقيق متعدد الاستخدامات.
- 65 جرام سكر بودرة.
- 50 جرام بياض بيض.
- جرام سكر عادي ناعم.
- فانيلا أو أي نكهة مفضلة لديكم.
- لون طعام حسب الرغبة.
كيف اسوي ماكرون بدون لوز
قدمت آية حبيب طريقة عمل الماكرون بدون لوز بمكونات اقتصادية بديلة للوز المطحون منها باستخدام البسكويت المطحون و باستخدام الفول السوداني المطحون وطريقة أخرى باستخدام جوز الهند، اليوم نشرح كيفية عمل ماكرون بالدقيق العادي وبقية البدائل الأخرى كما هي موضحة بالفيديو، علماً بأن بقية المقادير نفسها لم تتغير.
الفيديو/
طريقة عمل الماكرون الفرنسي سهل وسريع
- قومي بخفق بياض البيض جيداً حتى يصبح مثل الكريمة متجانس.
- يضاف السكر العادي بالتدريج مع الخفق حتى يتجانس تماماً.
- ثم ضعي النكهة واللون ويخلط أيضاً.
- ينخل السكر البودرة مع الدقيق ثم يضاف إليه الخليط السابق.
- يخلط المزيج بواسطة ملعقة مع الأخذ في الاعتبار عدم المبالغة في التقليب حتى يكون مضبوط.
- ضعي الخليط في كيس الحلواني، ثم احضري صينية بها ورق زبدة.
- قومي بعمل دوائر متساوية الحجم ويترك حتى يجف تماماً في الهواء قبل أن يخبز.
- عندما تلمسي الماكرون بإصبعك وتجديه جاف.
- يدخل في فرن مسخن مسبقاً هادئ على حرارة 150 مئوية لمدة من 12 إلى 15 دقيقة.
- يترك يبرد ثم يحشى بأي حشو تفضلوه مثل كريمة أو نوتيلا أو كراميل..بالهنا والعافية.
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