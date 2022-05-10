نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل كنز عظيم: يزيل سواد 20 عام حتي لو كنتي مثل الفحم وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل كنز عظيم , لتبييض البشرة من اول استخدام للخليط الذي يساعد في تفتيح البشرة والحصول علي بشرة مثالية خلال فترة قصيرة جدا من الوقت, سوف يدهشكم نتائجه الفعالة جدا في التبييض الفوري من اول استخدام, والقضاء علي التجاعيد نهائيا من الوجه بفضل الله, حيث تبحث كل فتاة علي بشرة مشرة وناصعة البياض بشكل مضمون وطبيعي دون اي أضرار جانبية بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لكل فتاه وسيدة ولدلك يجب الاهتمام بها بكل الطرق المتاحة لديكم والمضمونة ايضا, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هدا عن طريقة أعداد النشا والخل كنز عظيم لتبييض البشرة من اول استعمال رهيب في التفتيح الفوري بكل الأشكال وتحدي2022.

مكونات أعداد النشا والخل كنز عظيم لتبييض البشرة ويزيل سواد سنين فعالة جدا

سوف نتعرف علي بعض المكونات الخاصة للأعداد الخليط الرهيبة في التفتيح الفوري دون اي أضرار جانبية وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من الخل.

معلقتين من النشا.

معلقة من ماء الورد.

معلقتين من زيت شجرة الشاي.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نقدم لكم ابسط واسهل طريقة لتحضير الخليط الرهيب في المنزل دون اي تعب او تكلفة للحصول علي بشرة مشرقة وناصعة البياض في اقل وقت وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الزبادي والنشا ونقلب جميع المكونات جيد. ثم نضيف زيت شجرة الشاي مع التقليب الجيد للخليط حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. ثم نضيف ماء الورد والخل بتدريج مع الاستمرار في الخليط بطريقة مستمرة حتي تتجانس المكونات. نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب بشرتكم ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس ولين.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة مضمونة لكيفية استخدام الماسك الرهيب علي البشرة والحصول علي نتائج مبهرة لتفتيح الفوري وهي كالاتي:-