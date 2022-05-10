طريقة شاورما الدجاج اللبنانية وسر النكهة الخرافية ما بتفرق عن الجاهزة

طريقة شاورما الدجاج اللبنانية في المنزل بخطوات بسيطة، لأنها من الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار، وهذا عوضا عن شرائها من المطاعم بتكاليف باهظة، ونحن نوضح الخطوات والمكونات لمتابعي موقعنا بشكل بسيط لتكون شاورما الدجاج بمذاق مميز مثل المحلات والمطاعم.

طريقة شاورما الدجاج اللبنانية

الشاورما اللبنانية متداولة كثيرا بين محبي تلك الوجبات، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة بالمنزل وهي وجبة تعد وتقدم في طبق للجميع ومن الممكن تقديم معها شرائح البطاطس المحمرة والسلطات والخضروات الطازجة لتكون وجبة صحية متكاملة، ويتم تحضيرها في خطوات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات

4 قطع صدور دجاج.

ملعقة من دهن الغنم.

4 ملاعق حليب طازج.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتين خل أبيض.

ملعقة بهارات دجاج.

قليل من القرنفل المطحون والقرفة المطحونة.

نصف ملعقة بابريكا.

معيار نصف ملعقة ملح.

قليل من الفلفل الأسود.

ملعقتين زيت زيتون نقي.

طريقة التحضير

عقب غسل دهن الغنم جيدًا وتصفيته يقطع شرائح صغيرة، ثم يتم نفس الأمر مع قطع الدجاج.

في اناء عميق نضع كل من الحليب والخل والثوم وقطع الدهن والدجاج والملح والبهارات والفلفل الأسود والقرنفل والقرفة وقليل من زيت الزيتون ونخلطهم جميعا جيدا.

نترك هذا الوعاء في الثلاجة طوال الليل ويتم التحضير في اليوم التالي.

في مقلاة بها بعض الزيت نقوم بتحمير الدجاج على نار هادئة حتى النضج.

ثم نضيف نصف كوب ماء دافئ مع التقليب نصف ساعة حتى النضج التام.

ومن ثم نضع الخليط في صينية ويفرد جيدًا مع قليل من الماء الدافئ ويترك بالفرن 10 دقائق، ثم تقدم بطبق التقديم مع الخبز المناسب.

طريقة عمل شاورما الدجاج

تعد شاورما الدجاج من الأطعمة المميزة والتي يبحث عنها محبي الوجبات السريعة، لهذا لابد أن تتقنها كل ربة منزل لإعدادها للصغار في المنزل، بدون تكاليف كبيرة خاصة في حالة وجود عدد كبير للأفراد، مع ضمان سلامة الوجبة وإضافة ما نحب ويتم اعدادها كالآتي:

المكونات

6 قطع صدور دجاج مخلية من العظم والجلد.

5 ملاعق زيت زيتون نقي.

معيار 5 ملاعق عصير ليمون مصفى.

ربع ملعقة بهارات وملح وفلفل أسود وفلفل أحمر

علبة زبادي.

ثمرتين طماطم مقطعة شرائح.

3 ثمرات خيار مخلل.

قليل من الخس المقطع قطع صغيرة.

مكونات خبز الشاورما

3 أكواب دقيق أبيض.

كوب ونصف ماء.

ملعقة خميرة فورية.

قليل من الملح.

ملعقة سكر ناعم.

بيضة.

طريقة التحضير