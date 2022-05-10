ملفوف الباذنجان بالكفتة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي

ملفوف الباذنجان بالكفتة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ملفوف الباذنجان بالكفتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات ملفوف الباذنجان بالكفتة

يتكون ملفوف الباذنجان بالكفتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 حبات باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح طوليا.

زيت للقلي.

نصف كيلو لحم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقادير الصلصة

ملعقة كبيرة ونصف من معجون الطماطم.

2 فص ثوم كبير الحجم مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة دبس الرمان.

رشة ملح.

رشة أوريجانو.

حلقات فلفل أخضر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ملفوف الباذنجان بالكفتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نغسل شرائح الباذنجان جيدا، ثم نجففها جيدا من الماء. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم نقلي فيه شرائح الباذنجان وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا. ثم نرفع شرائح الباذنجان من الزيت على مناديل مطبخ لكي تمتص الزيت، ثم نترك الباذنجان يبرد. بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه اللحم المفروم والملح والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر وبهارات اللحم والدقيق، ثم نعجن جيدا حتى يسهل تشكيل الكفتة. ثم نشكلها إلى أصابع صغيرة. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت، ثم نحمر فيها أصابع الكفتة من جميع الجوانب. بعد ذلك نرفعها من على النار. ثم نفرد كل شريحة من الباذنجان، ثم نضع فوقها إصبع من الكفتة، ثم نلفها رول. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نرص رولات الباذنجان في صينية ونرص صف باذنجان وصف فلفل. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه معجون الطماطم والثوم المهروس ودبس الرمان وأوريجانو والملح والقليل من الماء، ثم نخلطهم جيدا. بعد ذلك نوزع الصلصة فوق رولات الباذنجان. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن. ثم نقدم ملفوف الباذنجان في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير