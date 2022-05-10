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عمر شويل - جدة أسرع ماسك لتنعيم الشعر الخشن والمجعد وفرده من أول مرة بدون كيراتين، تهتم المرأة بمال شعرها وكيفية العناية به وذلك حتي تتمتع بوجه جذاب وإطلاله مميزة، ولكن يتعرض الشعر لعوامل تتسبب في زيادة خشونته مثل عدم استقرار درجات الحرارة أو الإفراط في استخدام أدوات تمليس الشعر، مما تلجأ للحلول السريعة مثل الكيراتين أو البروتين إلا أنها تؤدي لفقدان الشعر النعومة واللمعان، مما تبحث عن أفضل وصفات وماسكات تعمل على علاج مشكلات الشعر المختلفة ، وبصفة خاصة ومن يعانون من خشونة الشعر وهيشان الشعر، ومن يبحثون عن وصفات تساهم في زيادة نعومة الشعر، ويمثل الشعر تاج المرأة لكن بسبب اختلاف الظروف المحيطة والعوامل الخارجية تتأثر حيوية الشعر وتظهر مشاكله من قشرة وتقصف وهيشان، لذلك نستعرض فيما يلي أحد الماسكات التي تعمل على تنعيم الشعر بطريقة آمنة.

أسرع ماسك لتنعيم الشعر وفرده مثل خيوط الحرير من أول استعمال

إن تنعيم وفرد الشعر هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للفتيات والسيدات لكي تتمتع بكل معالم الجمال.

ولكن وسائل تنعيم الشعر ما هي إلا حلول مؤقتة للحصول علي شعر ناعم بدون خشونة أو تجعد.

ولذلك يمكنك استبدالها بماسكات طبيعية فعالة علي الشعر وتزيد من النعومة لشعر مثالي.

ماسك جل الصبار وزيت السمسم لتنعيم الشعر الخشن والمجعد



تعد فوائد جل الصبار للشعر متنوعة وكثيرة ويمكن الحصول على فوائده بطريقة مضاعفة عند خلطه مع زيت السمسم، ويمكن اتباع ما يلي لتحضير الماسك:

المكونات

عدد 2 ملعقة من جل الصبار.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير



تمزج المكونات في وعاء مناسب الحجم على ألا يكون قابل للتفاعل مع هذه المكونات.

يوضع المزيج على النار لعدة دقائق ثم يترك جانباً حتى يبرد تماماً.

يوضع المزيج على فروة الرأس مباشرة ويتم تدليك الشعر جيداً بها.

ثم يترك الماسك لمدة من نصف ساعة إلى 45 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.

يكرر هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

فوائد مكونات الماسك للشعر

تنقسم فوائد هذا الماسك تبعاً للمكون الذي نتحدث عليه، ويأتي ذلك كما يلي:

زيت السمسم



يتميز بأنه غني بالفيتامينات التي تغذي الشعر، وعمل ماسك للشعر باستخدامه يزيد من تغذية البصيلات وترطيب الشعر وفروة الرأس ويعالج مختلف المشكلات التي تحدث فيه.

فوائد جل الصبار للشعر

يزيد جل الصبار من قدرة الشعر على مقاومة الالتهابات والبكتيريا، إضافة إلى ذلك يعمل على تغذية الشعر وزيادة ترطيبه.

يقوي من بصيلات الشعر ويقوي الشعر بصفة عامة.

يحمي الشعر من أضرار العوامل المؤثرة وخاصة أشعة الشمس.

يخفف من التهابات الجلد في فروة الرأس ومنها: احمرار فروة الرأس وظهور القشرة.

يعزز من نمو الشعر بطريقة طبيعية، ويعمل على مقاومة مرض الثعلبة.

يقاوم مشكلات الشعر الدهني، كما يعزز من تنعيم الشعر ويزيد من معدل نموه.

ماسك جل الصبار لتطويل الشعر

الرغبة في الحصول على شعر ناعم وطويل وأكثر لمعان تأتي عن طريق استخدام ماسك جل الصبار لتطويل الشعر، حيث يزيد من معدل إنبات الشعر في مناطق فراغات الشعر:

طريقة تحضير أسرع ماسك لتنعيم الشعر

