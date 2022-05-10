على طريقة أشهر الكوافيرات.. إليكم خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

صبغ الشعر اشقر رمادي، تلجأ جميع الفتيات التي ترغب فى التغيير الجذري والحصول على إطلاله مميزة إلى صبغ الشعر بألوان ملفتة وغير تقليدية، ويعد صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي وصبغ الشعر باللون البني من الألوان التي حققت رواجا كبيرا فى الفترات الأخيرة واعتادت الكثير من النجمات على اتباعها والظهور بها نظرا لأنه يعطى مظهرا ساحرا وجذاب يناسب الكثير من درجات البشرة، ولكى يتم الحصول على اللون الأشقر الرمادي فسيحتاج هذا القيام بعدة خطوات ومزج بعض الألوان كما سنراها فى الأتي، فتابعي معانا هذا المقال لتحصلي على النتائج التي ترغبيها.

صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

من أجل الحصول على درجة الأشقر الرمادي فسنحتاج إلى القيام بخطوتين وهى القيام أولا بتطبيق الصبغة بدرجة اللون الأشقر الفاتح ثم بعد ذلك تطبيق الصبغة باللون الأشقر الرمادي ويمكنك اتباع ذلك على يومين متاليين وليس فى نفس اليوم إذا كنتي ترغبين فى ذلك، فسنتعرف فى الأتي على خطوات صبغ الشعر خطوة بخطوة للحصول على الدرجة المرغوبة.

الأدوات اللازمة لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

صبغة درجة الأشقر الفاتح.

صبغة درجة الأشقر الرمادي.

أكسجين %20

فرشاة صبغة.

مشط لتسريح الشعر وفك التشابك.

وعاء بلاستيكي لخلط المكونات.

قفازات.

فازلين.

خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي