على طريقة أشهر الكوافيرات.. إليكم خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

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صبغ الشعر اشقر رمادي، تلجأ جميع الفتيات التي ترغب فى التغيير الجذري والحصول على إطلاله مميزة إلى صبغ الشعر بألوان ملفتة وغير تقليدية، ويعد صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي وصبغ الشعر باللون البني من الألوان التي حققت رواجا كبيرا فى الفترات الأخيرة واعتادت الكثير من النجمات على اتباعها والظهور بها نظرا لأنه يعطى مظهرا ساحرا وجذاب يناسب الكثير من درجات البشرة، ولكى يتم الحصول على اللون الأشقر الرمادي فسيحتاج هذا القيام بعدة خطوات ومزج بعض الألوان كما سنراها فى الأتي، فتابعي معانا هذا المقال لتحصلي على النتائج التي ترغبيها.
صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي
من أجل الحصول على درجة الأشقر الرمادي فسنحتاج إلى القيام بخطوتين وهى القيام أولا بتطبيق الصبغة بدرجة اللون الأشقر الفاتح ثم بعد ذلك تطبيق الصبغة باللون الأشقر الرمادي ويمكنك اتباع ذلك على يومين متاليين وليس فى نفس اليوم إذا كنتي ترغبين فى ذلك، فسنتعرف فى الأتي على خطوات صبغ الشعر خطوة بخطوة للحصول على الدرجة المرغوبة.
الأدوات اللازمة لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي
- صبغة درجة الأشقر الفاتح.
- صبغة درجة الأشقر الرمادي.
- أكسجين %20
- فرشاة صبغة.
- مشط لتسريح الشعر وفك التشابك.
- وعاء بلاستيكي لخلط المكونات.
- قفازات.
- فازلين.
خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي
- أولا لابد أن تضعي غطاء بلاستيكي على ملابسك حتى لا تتعرض للاتساخ.
- مشطي شعرك جيدا لفرده وفك أي تشابك به.
- قسمي شعرك إلى عدة خصلات لكى تتمكني من غمر جميع أجزاء الشعر بالصبغة جيدا.
- وزعي القليل من الفازلين على مناطق الجبهة ومحيط الأذنين والرقبة حتى لا يتلطخ الجلد بالصبغة.
- اخلطي كمية من الصبغة درجة الأشقر الفاتح مع مقدار مناسب من الأكسجين حتى تحصلي على خليط يشبه المعجون.
- ابدئى بوضع خليط الصبغة على أحد أجزاء الشعر باستخدام الفرشاة المخصصة للصبغة، وكرري تلك الخطوة حتى تنتهى من صبغ الشعر بالكامل.
- مشطي شعرك لتضمني وصول الصبغة لجميع الخصلات من الجذور وحتى الأطراف.
- اتركي الصبغة وفقا للمدة المحددة على العبوة حتى يأخذك شعرك اللون الأشقر الفاتح ثم اغسلي شعرك بالماء جيدا لتتخلصي من جميع أثار الصبغة.
- قومى بتجفيف شعرك بالمجفف الكهربائى لتبدأ فى الخطوة التالية للصبغ.
- اخلطي كمية من الصبغة بدرجة اللون الأشقر الرمادي مع مقدار مناسب من الأكسجين وامزجيهم جيدا.
- اتركي الصبغة على الشعر لمدة 45 دقيقة ثم يتم غسل الشعر بالبسلم والماء الفاتر.
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