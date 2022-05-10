نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الخل لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت لبشرة ناعمة وناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الخل لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت لبشرة ناعمة وناصعة البياض، تسعى الكثير من النساء للحصول على قدمين أكثر نعومة وحيوية، ولذلك تلجأ لاستخدام أنواع كثيرة من المقشرات والتي تتوافر بكثرة سواء في محلات مستحضرات التجميل أو في الصيدليات، إلا أنها تتسبب في تهيج واحمرار الجلد كما تؤدي لحدوث تشققات ولذلك يبحثون عن أفضل طرق لإزالة الجلد الميت من القدمين بوسيلة آمنة وغير مكلفة، والوصفة التي نستعرضها في هذا المقال تحفز نمو خلايا الجلد السليمة، كما أنها وصفة طبيعية وتساهم في تقشير الجلد بكل سهولة، وفي السطور القادمة نتعرف على وصفة الخل والملح وكيفية استخدامها بالتفصيل.

وصفة الخل لتقشير القدمين والتخلص من خلايا الجلد الميتة من أول استخدام

تهتم جميع النساء بالحفاظ علي مظهرهن وجمال الوجه والشعر إلا أنها تقوم بإهمال العناية بالقدمين.

ولكن ينتج عن ذلك تراكم طبقات من الجلد الميت مما يتسبب في جفاف وتشقق الجلد.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة الخل لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت لبشرة مثل الأطفال.

استخدامات الخل والملح

نتعرف فيما يلي على أهمية كل مكون من مكونات هذه الوصفة في تقشير الجلد الميت في القدمين:

الملح: يتميز بالقوام الخشن ولذلك يعد أحد المقشرات الطبيعية 100% والتي تزيل خلايا الجلد الميتة، ويمكن استخدامه لإزالة الرؤوس السوداء الموجودة في البشرة.

الموجودة في البشرة. الخل: يعد الحل الأمثل والفعال للتخلص من خلايا الجلد الميتة، يرجع ذلك لاحتوائه على حمض الماليك الذي يعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة

كما يزيل الجلد الجاف والمتشقق من القدمين، ويعمل كذلك على موازنة درجة الحموضة في الجلد.

يقلل الخل من الجفاف الموجود في الجلد على المدى الطويل.

استخدام المزيج المكون من الملح والخل بجانب أداة التقشير يمنح القدمين المظهر الخارجي المرغوب لهما.

وصفة الخل والملح لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت

لابد من اتباع الخطوات التالية التي تتيح الحصول على الفائدة المرجوة من الوصفة:

نقع القدمين في الخل والملح أحد الطرق التي تزيل الجلد الميت من القدمين.

يساهم النقع في الماء الدافئ في تقليل جفاف القدمين، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية فيها.

تعمل هذه الوصفة على الحفاظ على الجلد من احتمالية الجفاف في المستقبل.

يلزم خلط كوب من الخل مع كمية من الماء الدافئ للنقع، ثم يضاف نصف كوب من الملح.

يمكن وضع زيت مفضل في الوصفة (زيت الجوجوبا- زيت الزيتون) في وعاء آخر.

تنقع القدمين في الخل والملح لمدة 5-10 دقائق.

ثم يستخدم مزيج من الملح والزيت للعمل على تقشير القدمين .

. تغسل القدمين وتجفف جيداً لمنع تكون الفطريات والبكتيريا.

نصائح لمنع ظهور الجلد الميت

يمكنك الحرص على النصائح التالية لمنع ظهور الجلد الميت في القدمين: