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طريقة عمل الكبسة باللحمة، من الأكلات الخليجية الشهيرة و المعروفة جداً في جميع دول الخليج هي الكبسة باللحمة فهي تعد من الوجبات الشهية التي يذهب الجميع إلى المطاعم والمحلات لتناول هذه الوجبة الشهية، كما أنها من الوجبات المغذية والمتكاملة التي تحتوي على كافة القيم الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان من البروتين وهي اللحمه و النشويات من الأرز والخضروات، كما أنها من أشهر الوصفات التي تقدم في المناسبات والتجمعات ولذلك سنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير الكبسة باللحمة السعودية مثل المطاعم. الكبسة باللحمة السعودي كيلو من اللحم الضاني.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

حبه طماطم متوسطة مقطعة قطع صغيرة.

بصلة متوسطة مقطعة قطع صغيرة جدًا.

ملعقة صغيرة كمون

4 حبات حبهان.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

عود قرفة.

8 معالق كبيرة صلصة طماطم.

مكعب مرقة.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

كوب أرز بسمتي منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة.

القليل من الزعفران.

2 حبه قرنفل. طريقة تحضير الكبسة باللحمة السعودي نحضر وعاء كبير و نقوم بوضع القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بإضافة قطع اللحم نشوح اللحمة حتى يتغير لونها.

ثم نضيف القليل من الفلفل الأسود و عود القرفة ونسكب عليها ماء مغلي، ونتركها حتى يتم سلق اللحمة وتأخذ ¾ تسوية.

بعد ذلك نأتي بوعاء آخر و نضيف القليل من الزيت وعندما يسخن نضيف البصل المقطع قطعة صغيرة و نشوحه حتى تذبل قليلًا.

نضيف قطع الطماطم و صلصة الطماطم ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف الفلفل الأسود و الكمون و القرنفل و القرفة و الزنجبيل والزعفران ونترك هذه المكونات لمدة دقيقة على نار متوسطة.

نقوم بوضع قطع اللحم المسلوقة ونقلبها مع التوابل والصلصة.

ثم نضيف الأرز المنقوع ونقلب كافة المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع مرقة اللحمة على الكبسة وإضافة الملح و نتركها حتى يغلي.

نترك الأرز حتى يتشرب الماء و عندما يتشرب الماء نغطي الإناء و نتركها على نار هادئة 15 دقيقة.

بعد نرفع الكبسة باللحمة السعودية من على النار ونقدمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة باللحمة السعودية بالطريقة الاصلية على اصولها مثل المطاعم - ثقفني

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