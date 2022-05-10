نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر في البيت ألوان صيف 2022 بالنسكافيه والقهوة لون ثابت ولامع في المقال التالي
ترغب الكثير من السيدات في الحصول على لون شعر جديد ومميز وذلك لكسر الحياة الروتينية والحصول على مظهر جديد وأصبح من السهل الآن صبغ الشعر بكل سهولة في المنزل بمواد طبيعية مفيدة للشعر وفي هذا المقال يمكن تعلم طريقة صبغ الشعر في البيت بألوان صيفية عصرية مع ضمان ثبات اللون، واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والقهوة.
طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والقهوة
يتم تحضير صبغ الشعر بالنسكافيه والقهوة بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الآتية مكونات استخدام تلك الوصفة.
مكونات الوصفة
- أربعة ملاعق من القهوة المطحونة.
- خمسة ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو.
- خمسة ملاعق من النسكافيه.
- صفار بيضة.
- فنجان صغير من الزيت الخروع.
- فنجان صغير من زيت السمسم.
- علبة بيروكسيد الأعشاب.
خطوات تحضير الصبغة
إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير صبغة الشعر بالنسكافيه والقهوة.
طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والقهوة
- يتم خلط كلًا من الكاكاو والقهوة والنسكافيه وصفار البيض.
- يتم إضافة الزيت والبيروكسيد ثم يتم فرد الخليط على الشعر.
- بعد ذلك يتم ترك الخليط لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالمياه.
كيفية تحضير صبغة الحناء والنسكافيه
يتم تحضير صبغة الحناء والنسكافيه من خلال إحضار كافة المكونات الآتية للحصول على لون جديد وعصري.
مكونات الوصفة
- عشرة ملاعق كبيرة من الحناء.
- عصير ليمونة.
- ثلاثة ملاعق من خل التفاح.
- خمسة ملاعق من النسكافيه.
- كمية من المياه الساخنة للعجن.
طريقة التحضير
- يتم خلط كلًا من الحناء والنسكافيه والخل والمياه في إناء عميق ثم يتم ترك كافة المكونات لفترة ثلاثة ساعات.
- بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون للخلطة ثم يتم فردها على الشعر.
- يتم ترك الصبغة على الشعر لمدة ثلاثة ساعات على الأقل لحين أن يكتسب الشعر اللون المرغوب بشكل نهائي على الشعر كله.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدًا بالمياه الفاترة ويفضل غسله بالبلسم أو عمل حمام كريم.
- في حالة إذا لم يتم الحصول على اللون المطلوب فهنا يتم تحضير الصبغة مرة أخرى ويتم وضعها على الشعر.
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