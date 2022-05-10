3 وصفات طبيعية لعلاج حصري لتساقط الشعر والقضاء على القشرة في المنزل

وصفة علاج تساقط الشعر يبحث عنها الكثير من الأشخاص، تعتبر مشكلة تساقط الشعر من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى الصلع، ويوجد الكثير من الأسباب لتساقط الشعر ومن أمثلتها التغييرات الهرمونية والعامل الوراثي والكثير من الأمراض الحادة وعند تناول أدوية منع الحمل.

وصفة الشاي الأخضر

يوجد في الشاي الأخضر مضادات الأكسدة التي تعمل على منع تساقط الشعر، وتحفيز نموه بطريقة فعالة للغاية، والطريقة الخاص به هي:

المقادير

اتنين كيس من الشاي الأخضر.

كأس من الماء.

طريقة التحضير

في البداية يجب نقع الشاي الأخضر في كوب من الماء بعد ذلك تجنبها جانباً لكي يبرد.

إضافة هذا المحلول على فروة الرأس لفترة تتراوح ساعة بعد ذلك يتم غسله جيدًا.

عصير الصبار والتين

عند استعمال هذه الوصفة تعمل على تقليل تساقط الشعر، لأنه يقوم بترطيب الشعر بشكل جيد، ويعمل على تحفيز نموه، وأيضاً يقوم بتحسين صحة فروة الرأس عن طريق تحسين الدورة الدموية، ويجب اتباع تلك الخطوات:

المقادير

مقدار من عصير الصبار.

خفض من مسحوق النيم.

اثنين فكرة من جوز الهند.

طريقة التحضير

أولًا خلط جميع المقادير مع بعضها البعض، بعد ذلك يتم إضافتها على فروة الرأس لفترة تتراوح نصف ساعة بعد ذلك غسل الشعر باستخدام الشامبو.

من الواجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لكي تحصلي على نتائج ممتازة.

فيتامين هـ وزيت الشعر

إن هذه الوصفة من العلاجات المفضلة والصحية لتساقط الشعر، لأن الزيوت المستعملة في هذه الوصفة تعمل على تغذية الشعر والتنظيف بطريقة طبيعية، فيجب اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة الممتازة:

المقادير

مقدار من زيت الشعر ومن أمثلتها زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا.

ثلاث كبسولات من فيتامين ه‍.

طريقة التحضير