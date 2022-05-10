نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة اردنية قوية لتبييض الوجه والرقبة في يومين نتيجة مذهلة لبشرة خالية من العيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة فعالة في تبييض الزجه واليدين، حلم كل فتاة امتلاك بشرة نقية بدون عيوب، فمع تأثر البشرة بالعوامل المحيطة تصبح البشرة مليئة بالمشاكل التي تفقد من خلالها الثقة بالنفس مثال البقع والندوب وحب الشباب الذي يترك بثور يصعب ازالتها غير بالوصفات الطبيعية، ولذلك نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في تبييض الوجه والرقبة.

وصفات طبيعية لتبييض الوجه والرقبة باستخدام الحليب السائل

الحليب من افضل الوصفات التي تلعب دوراوهاما في تبييض الوجه، حيث يعطي الحليب ابنقاء للبشرة ويعجلها مثل بسرة الأطفال، وحين يدمج الحليب مع بعض المكونات الأخري، ستحصلين على بشرة نضرة.

المكونات:

ملعقتان من الحليب.

ملعقتان من عصير الليمون

الطريقة:

يخلط كلا من الليمون مع الحليب السائل في وعاء صغير. يوزع من بعد ذلك الخلبط على الوجه مع حركات دائرية رقيقة. يترك المزيج على البشرة حتي مرور 15 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر العملية يوم وراء يوم لنتيجة مذهلة.

وصفة الخيار مع الزبادي لتبييض الوجه

من أفضل الوصفات الطبيعية هي وصفة الزبادي مع الخيار حيث يحتوي الخيار على الكثير من الفوائد للبشرة والتي تعطيها نضارة وحيوية.

المكونات:

ملعقتان من الزبادي.

شرائح من الخيار.

الطريقة:

يتم توزيع الزبادي اولا على الوجه جيدا بحركات دائرية رقيقة. يوزيع فوق الزبادي شرائح الخيار. يترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل ان يشطف بالماء الفاتر، تكرر العملية مرتين من كل اسبوع لنتيجة سريعة.

تبييض الوجه في يومين

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

الخطوات:

نضع في وعاء المكونان معا ونمزجهم جيدا جدا. نوزع المزيج على البشرة مع التدليك لدقيقة. يترك الخليط على البشرة لمدة ساعة. نشطف الوجه بالماء الفاتر، ينبغي الحفاظ على لوصفة مرتين من كل أسبوع.

الطماطم والنشا مع الليمون لتفتيح البشرة

تعتبر وصفة الطماطم من الوصفات السحرية التي تعطيكي نتيجة فعالة في ظرف ايام من بعد اتباع وتطبيق الوصفة وذلك يرجع بالطبع إلى الخصائص المفيدة للجلد التي تحتويها الطماطم، ومع دمجها مع النشا عصير الليمون الذي يقوم بدوره بفعال في تفتيح البشرة ستحصلين عل بشرة خالية من العيوب في شهر واحد م فقط من بعد تطبيق الوصفة يوم وراء يوم.

وصفة زيت الزيتون للتخلصمنبقع البشرة

يعد زيت الزيتون من افضل الوصفات الفعالة والمجربة التي تعمل على اخفاء وعلاج بقع البشرة الداكنة، وذلك بفضل زيت الزيتون الذي يحتوي على مواد طبيعية مذهلة تساعد البشرة للتخلص من جميع مشاكلها، ولللحصول على بشرة نقية بيضاء رطبة عليكي بتوزيع ملعقة صغيرة يوميا من زيت الزيتون على البشرة وسترين الفرق بنفسك من الاستخدام الاول لها.

فوائد استعمال الوصفات الطبيعة

تعتبر الوصفات الطبيعية هي أفضل ما يمكن استخدامه في علاج مشاكل البشرة والشعر، كونها تحضر من مواد طبيعية 100% بعيد عن المواد الكيميائية الضارة التي تلحق الضرر على البشرة مع تكرار استعمال الكريمات التي تحتويها، وتعمل الوصفات والخلطات الطبيعية على تغذية البشرة مع علاج مشاكلها جميعا.