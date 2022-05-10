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قمر 14 بكريم النشا والأرز لتبييض وشد البشرة والجسم نقدم لكم اليوم كيفية تحضير ماسك كريم النشا والأرز للتفتيح وشد البشرة من التجاعيد، فالكثير من الفتيات في هذه الأيام تبحث عن وصفات سريعة يمكنها أن تساعدهم في الحصول على بشرة ناعمة وبدون أي عيوب حتى تستقبل العيد ببشرة جذابة وأنثوية، ويعد ماسك الأرز هو من أفضل أنواع الوصفات التي تعالج مشاكل البشرة وتعمل على شدّها وهي وصفة كورية المنشأ وسنقوم في السطور التالية بتقديم طريقة عمل الوصفة بالخطوات. طريقة عمل كريم النشا والأرز للتفتيح مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كمية وفيرة من الماء الفاتر.

ملعقة واحدة من عصير الليمون كبيرة.

نصف كوب أرز كبير الحجم. خطوات وطريقة العمل:- قومي بطحن الأرز بواسطة المطحنة المنزلية حتى يصبح قوامه ناعم تمامًا ثم قومي بإضافة النشا إلى الأرز وقلبي المكونين جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون إلى المكونات وقلبيهم حتى يصبح الخليط سائل قليلًا وضعيه في الثلاجة عدة دقائق حتى يتماسك.

ثم قومي بشطف وجهك وخلصيه من أي شوائب ثم قومي بتطبيق الخليط عليه واتركيه لمدة نصف ساعة على بشرتك إلى أن يصبح جاف تمامًا.

اغسلي بشرتك بعد أن يجف بماء فاتر ورطبيها بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد. طريقة عمل ماسك الأرز والجلسرين مقادير الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من كل الأرز المطحون والجلسرين وحليب بودرة. طريقة العمل بالخطوات:- ضعي الأرز المطحون أولًا مع الحليب البودرة في وعاء مناسب ثم أضيفي الجلسرين إلى المكونين وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا ويصبحوا خليط متجانس.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بماء دافئ وغسول حتى تخلصيه من أي أتربة وشوائب ومستحضرات تجميل حتى تصبح نظيفة تمامًا.

ابدئي في فرد الماسك على بشرتك بدون أن تقربه من عينيك وافردي جيدًا مع التدليك ثم قومي بتركه على بشرتك لمدة حوالي عشرين دقيقة حتى يجف.

نظفي بشرتك بالماء الفاتر ويمكنك تمرير قطعة ثلج على بشرتك حتى تغلقي مسامها التي فتحها الماء الدافئ.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة قمر 14 بكريم النشا والأرز لتبييض وشد البشرة والجسم هيخليكى ملكة جمال ببشرة كالاطفال - ثقفني

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