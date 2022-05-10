طريقة صبغ الحواجب طبيعياً في البيت” بديل التاتو” النتيجة ستبهرك

صبغ الحواجب فى البيت بديل التاتو، ترغب جميع الفتيات بالحصول على حواجب مثالية لما لها من دور كبير فى تحديد شكل الوجه وإضافة إطلاله مميزة له، فإذا كنتي تعانى من طبيعة حواجب خفيفة ورفيعة فهل فكرتي يوما فى استخدام بدائل طبيعية لصبغ الحواجب وملئ الفراغات بها تغنيكى عن الذهاب لعمل تاتو الحواجب؟ فبالرغم من أن تاتو الحواجب أصبح صرخة فى موضة الحواجب إلا أنها قد يسبب الضرر بشعر الحواجب ويؤدى إلى تساقطه مع تكرار الجلسات إلى جانب احتمالية إصابة الجلد بالحكة والالتهابات وغيرها فضلا عن أسعاره الباهظة، لذلك سنتطرق فى هذا الموضوع عن بعض الطرق طبيعية والبسيطة التي يمكنك تحضيرها واستخدامها فى المنزل للحصول على حواجب كثيفة وملونة فى أسرع وقت.

صبغ الحواجب باستخدام الحناء

يمكنك استخدام الحناء لتلوين الحواجب باللون الذي تفضلينه بشكل أمن بدون أضرار ولا وضع مواد كيميائية على حاجبيك، وذلك من خلال التالي:

المكونات:

حناء حواجب.

ماء.

الطريقة:

اختاري لون حناء الحواجب الذي ترغبي به ثم اخلطي ملعقة منها مع قطرات من الماء حتى يتشكل معكي خليط يشبه العجينة.

استخدام أعواد قطنية فى تطبيق خليط الحناء على حاجبيك وملئ جميع الفراغات الموجودة به.

اتركيها لمدة 20 إذا كنتي تريدين الحصول على درجة فاتحة، أو يمكنك الانتظار مدة أطول للحصول على درجات داكنة.

صبغ الحواجب بالقهوة

تستخدم القهوة فى صبغ الحواجب فى حال رغبتك بالحصول على درجة البنى الداكن، كما أن مكون الكافيين الذي تحتوى عليه القهوة يساعد فى تغذية وتكثيف الحواجب مع مرور الوقت، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقتان من مسحوق القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

الطريقة: