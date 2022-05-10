طريقة سهلة لتحضير الخضار السوتية بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم رائع

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أصبح الكثير من النساء تبحث عن أكثر الأكلات الصحية التي يمكن أن تقدم لاسرتها، أو لغرض محدد مثل اتباع نظام غذائي لتقليل الوزن، ولذلك فلا يوجد أفضل من طبق الخضار السوتية الذي يمكن أن يقدم في كل الأحوال، فهو يتكون من مجموعة من الخضروات المفيدة جدًا للجسم فهي تحتوي على عناصر غذائية، ولا يوجد بها أي أضرار، ويتم نضجها على البخار بكل سهولة، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير الخضار السوتيه يمكنكم متابعتنا لمعرفة الخطوات.
طريقة عمل الخضار السوتيه على البخار
يمكن اعداد الخضار السوتية بطريقتين أما على البخار أو المشوي، ولكن من الأسهل ام يتم تحضيره على البخار فلا يحتاج إلى أي مجهود أو وقت كما يصبح طعمه لذيذ وصحي، وخطوات التحضير كالآتي:
مكونات الخضار السوتية
- حبتين من البطاطس المقطعة مكعبات صغيرة.
- جزرتين كبار مقطعة مكعبات.
- بصل مقطع شرائح.
- ثمرتين من الكوسا المقطعة مكعبات.
- حبتين من الفلفل الملون احمر واصفر واخضر.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- ثلاث قطع صغيرة من البروكلي.
- رشة من الملح مناسبة.
- رشة فلفل اسود.
- أربع ملاعق من زيت الزيتون.
طريقة تحضير الخضار السوتية
- قومي بغسل الخضروات في البداية جيدًا للتخلص من أي أتربة أو شوائب.
- بعد الانتهاء يتم تقطيع الخضروات مكعبات صغيرة.
- احضري مقلاة، ثم أضيفي إليها قطرات الزيت.
- اتركي الزيت حتى يسخن تمامًا.
- أضيفي البصل والفلفل الملون المقطع.
- قلبي المكونات حتى تذبل ثم أضيفي باقي الخضروات التي تم تحضيرها.
- اتركي كل المكونات حتى يتم تشويحها قليلًا، وذلك من أجل التخلص من الماء الموجودة بها.
- بعد الانتهاء ارفعي كل الخضروات من النار.
- احضري وعاء به ماء، ثم ضعي فوقها مصفاة.
- اتركي المياه حتى تغلي تمامًا.
- أضيفي على المصفاة الخضروات وغطيها.
- اتركي الخضروات بهذا الشكل حتى تتأكدي من النضج تمامًا حسب الرغبة.
- بعد الانتهاء يتم وضع الخضار في طبق التقديم، ويتم إضافة الملح، والفلفل الأسود على وجه الخضار، ويقدم ساخن، ويتم تناوله إما طبق أساسي بدون اي اضافات او مع الارز حسب الرغبة.
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