طريقة سهلة لتحضير الخضار السوتية بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم رائع

أصبح الكثير من النساء تبحث عن أكثر الأكلات الصحية التي يمكن أن تقدم لاسرتها، أو لغرض محدد مثل اتباع نظام غذائي لتقليل الوزن، ولذلك فلا يوجد أفضل من طبق الخضار السوتية الذي يمكن أن يقدم في كل الأحوال، فهو يتكون من مجموعة من الخضروات المفيدة جدًا للجسم فهي تحتوي على عناصر غذائية، ولا يوجد بها أي أضرار، ويتم نضجها على البخار بكل سهولة، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير الخضار السوتيه يمكنكم متابعتنا لمعرفة الخطوات.

طريقة عمل الخضار السوتيه على البخار

يمكن اعداد الخضار السوتية بطريقتين أما على البخار أو المشوي، ولكن من الأسهل ام يتم تحضيره على البخار فلا يحتاج إلى أي مجهود أو وقت كما يصبح طعمه لذيذ وصحي، وخطوات التحضير كالآتي:

مكونات الخضار السوتية

حبتين من البطاطس المقطعة مكعبات صغيرة.

جزرتين كبار مقطعة مكعبات.

بصل مقطع شرائح.

ثمرتين من الكوسا المقطعة مكعبات.

حبتين من الفلفل الملون احمر واصفر واخضر.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث قطع صغيرة من البروكلي.

رشة من الملح مناسبة.

رشة فلفل اسود.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الخضار السوتية