نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وألذ طريقة لعمل الجبنة الرومي في البيت وبمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي
الجبنة الرومي من أهم أنواع الجبن التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها في الإفطار كنوع مميز من الساندوتشات، ليس ذلك فقط فقد تستخدم الجبنة الرومي في صنع العديد من المأكولات مثل البيتزا، والفطائر وغيرها الكثير، والان سوف نعرض لكم كيفية القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل بتكاليف بسيطة، وطعم مميز، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة التفاصيل.
الجبن الرومي من اجمل واشهر انواع الجبن، والتي يطلبها الكثير من الناس، وذلك لاستخدامها كوجبة إفطار لذيذة في الساندوتشات، أو يتم بشرها واستخدامها في عمل العديد من الاكلات المختلفة اللذيذة، كما أنها تحتوي على الكالسيوم المطلوب في تقوية العظام والأسنان وخاصتًا للأطفال، والان سوف نعرض لكم كيفية عمل الجبن الرومى في المنزل، وذلك توفيرًا لشرائها من الخارج، وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة.
طريقة عمل الجبن الرومى في المنزل
من الممكن القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل، واستخدامها في أي وقت، فمن المعروف أن الجبن الرومي من أكثر انواع الجبن مرتفعة السعر لذلك فإن تحضيرها في المنزل يكون افضل وخطوات التحضير كالتالي:
المكونات
- ٢ كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.
- ثمرة واحدة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- علبة واحدة من الزبادي البلدي.
- كوب من الماء من الماء المثلج.
- رشة مناسبة من الملح.
- رشة من الفلفل الاسود.
- ملعقة من القشطة.
طريقة التحضير
- في إناء مناسب قومي بوضع اللبن الحليب، ثم قومي برفع اللبن على النار حتى يتم الغليان.
- قومي بإضافة الزبادي الى اللبن بعد غليانه، وتقليبه جيدًا حتى يختلط اللبن بالزبادي، ويتغير قوامه.
- احضري الماء المثلج، ثم أضيفي به الملح والفلفل الاسود، ثم قومي بالتقليب جيدًا.
- أضيفي القشطة في النهاية مع التقليب ليتجانس المكونات.
- سوف تلاحظين تكون تكتلات في اللبن وتحول اللبن إلى قطعة واحدة مع الاستمرار في التقليب.
- صفي التكتلات التي ظهرت من المياه.
- وقومي بوضعها في قطعة من الشاش، وضعيها على وعاءخاى يتم التخلص من المياه الداخله بها.
- تركي الخليط على الشاشة لمدة نصف يوم، ثم قومي بتغير الشاشة بعد ذلك في شاشة اخرى، وقومي بوضع اي ثقل عليها.
- اتركيها لمدة يوم اخر.
- وهكذا حتى تصبح هذه الكتله جافة تمامًا والتخلص بشكل تمام من المياه.
- قومي بإخراج الكتلة من الشاشة، وضعيها في قالب مناسب الحجم والارتفاع.
- ضعي القالب بداخل الثلاجة لمدة لا تقل عن يومين او أكثر.
- سوف تلاحظين أن الجبنة أصبحت جافة ومتماسكة مثل الجاهزة.
- يمكن تقطيع الجبن بالشكل المطلوب د، وتقديمها في اي وقت بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وألذ طريقة لعمل الجبنة الرومي في البيت وبمكونات بسيطة وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.