أسهل وألذ طريقة لعمل الجبنة الرومي في البيت وبمكونات بسيطة وغير مكلفة

الجبنة الرومي من أهم أنواع الجبن التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها في الإفطار كنوع مميز من الساندوتشات، ليس ذلك فقط فقد تستخدم الجبنة الرومي في صنع العديد من المأكولات مثل البيتزا، والفطائر وغيرها الكثير، والان سوف نعرض لكم كيفية القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل بتكاليف بسيطة، وطعم مميز، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة التفاصيل.

الجبن الرومي من اجمل واشهر انواع الجبن، والتي يطلبها الكثير من الناس، وذلك لاستخدامها كوجبة إفطار لذيذة في الساندوتشات، أو يتم بشرها واستخدامها في عمل العديد من الاكلات المختلفة اللذيذة، كما أنها تحتوي على الكالسيوم المطلوب في تقوية العظام والأسنان وخاصتًا للأطفال، والان سوف نعرض لكم كيفية عمل الجبن الرومى في المنزل، وذلك توفيرًا لشرائها من الخارج، وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة.

طريقة عمل الجبن الرومى في المنزل

من الممكن القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل، واستخدامها في أي وقت، فمن المعروف أن الجبن الرومي من أكثر انواع الجبن مرتفعة السعر لذلك فإن تحضيرها في المنزل يكون افضل وخطوات التحضير كالتالي:

المكونات

٢ كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

ثمرة واحدة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

علبة واحدة من الزبادي البلدي.

كوب من الماء من الماء المثلج.

رشة مناسبة من الملح.

رشة من الفلفل الاسود.

ملعقة من القشطة.

طريقة التحضير