نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محتارة تعملي أكل ايه طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بأسهل الطرق وأقل المكونات في المقال التالي
يبحث الكثير من النساء عن كيفية عمل المسقعة باللحمة المفرومة، حيث تعددت طرق عملها لتختلف من دولة لأخرى، فلكل دولة طريقة خاصة بها تعطيها نكهتها اللذيذة، فتنتشر المسقعة بكثرة في دول العالم العربي وذلك لكثرة فوائدها، حيث يعمل الباذنجان على تعزيز صحة القلب والشرايين للوقاية من أمراض القلب وتخفيف القلب ومقاومة الخلايا السرطانية وتعزيز الفوائد الإدراكية وسنتعرف على طريقة عملها بأسهل الطرق والخطوات.
مكونات عمل مسقعة باللحمة المفرومة في المنزل
- كيلو باذنجان كبير الحجم.
- نصف كيلو من الحمة مفرومة.
- بصلة كبيرة الحجم.
- ثلاث فصوص ثوم.
- كوبان كبار من عصير الطماطم.
- ثلاث معالق متوسطة من السمن.
- زيت للقلي.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 معلقة من بهارات اللحم.
- معلقة صغيرة من الملح .
- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر أو الفلفل الرومي بحسب الرغبة.
طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة في المنزل
تحب ربات المنزل التنوع في عمل الأكلات وخاصة الأكلات المشهورة وخاصة الأطعمة ذات فوائد عالية للأطفال والكبار ومن هذه الأكلات صينية المسقعة باللحمة المفرومة فهي من الأكلات الشهية والمحببة للجميع
- نقوم بإحضار طاسة مناسبة للقلي ونبدأ في تقشير حبات الباذنجان ونقطعه إلى حلقات، ثم نقوم بوضعه في الطاسة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نقوم بتصفية الباذنجان من الزيت، ونضعه في طبق حتى نقوم باستخدامه، ثم نبدأ في قلي حبات الفلفل الأخضر، ونخرجها من الزيت ونضعها بجانب الباذنجان.
- نقوم برش الملح على الباذنجان والفلفل.
- نأتي بطاسة ونضعها بالجانب، ونضع بها القليل من السمن مع البصل المتقطع وننتظر حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم نقوم بإضافة اللحم والفلفل الأسود ونقوم بغلق النار عليه.
- نحضر صوص الطماطم ونقوم بوضعه مع الزيت والثوم في وعاء مناسب ثم نضع إليهم عصير الطماطم، وننتظر لتقترب على التسبيك.
- نأتي بصينية متوسطة الحجم وضع القليل من عصير الطماطم، ثم نقوم برص الباذنجان والفلفل، ونضع عليها اللحمة المفرومة، ثم نضيف باقي عصير الطماطم.
- نقوم بإشعال الفرن على حرارة 180 درجة، ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن، ونتركها لمدة تصل إلى ربع ساعة حتى تنضج وبالهناء والشفاء.
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