محتارة تعملي أكل ايه طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بأسهل الطرق وأقل المكونات

يبحث الكثير من النساء عن كيفية عمل المسقعة باللحمة المفرومة، حيث تعددت طرق عملها لتختلف من دولة لأخرى، فلكل دولة طريقة خاصة بها تعطيها نكهتها اللذيذة، فتنتشر المسقعة بكثرة في دول العالم العربي وذلك لكثرة فوائدها، حيث يعمل الباذنجان على تعزيز صحة القلب والشرايين للوقاية من أمراض القلب وتخفيف القلب ومقاومة الخلايا السرطانية وتعزيز الفوائد الإدراكية وسنتعرف على طريقة عملها بأسهل الطرق والخطوات.

مكونات عمل مسقعة باللحمة المفرومة في المنزل

كيلو باذنجان كبير الحجم.

نصف كيلو من الحمة مفرومة.

بصلة كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص ثوم.

كوبان كبار من عصير الطماطم.

ثلاث معالق متوسطة من السمن.

زيت للقلي.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 معلقة من بهارات اللحم.

معلقة صغيرة من الملح .

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر أو الفلفل الرومي بحسب الرغبة.

طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة في المنزل

تحب ربات المنزل التنوع في عمل الأكلات وخاصة الأكلات المشهورة وخاصة الأطعمة ذات فوائد عالية للأطفال والكبار ومن هذه الأكلات صينية المسقعة باللحمة المفرومة فهي من الأكلات الشهية والمحببة للجميع