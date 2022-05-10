انت الان تتابع خبر توضيح حكومي حول انفلونزا الخنازير في الاردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الأردن خالٍ من فيروس انفلونزا الخنازير H1N1.

وأضاف البلبيسي الثلاثاء أنه أُجري نحو 1500 فحص منذ بداية كانون الثاني/يناير العام الحالي ولم تظهر فيها وجود أي حالة من فيروس (H1N1).

وبين أن هنالك 4 مستشفيات و3 مراكز صحية متوزعة على مختلف محافظات المملكة تعمل على رصد الأنفلونزا طوال العام بما فيها H1N1، وزاد "تم اكتشاف 46 حالة تعاني من أنواع مختلفة من أنفلونزا نوع H3N2 وليست خطيرة ".

وH1N1 هو نوع من فيروسات الأنفلونزا A، وH1N1 هو أحد سلالات فيروس الأنفلونزا العديدة التي يمكن أن تسبب الأنفلونزا الموسمية، وكلاهما تتشابهان بالأعراض.

وفي 2009، تعرف العلماء على سلالة H1N1، وهو مزيج من الفيروسات مصدرها الخنازير والطيور والبشر وتسبب المرض للإنسان.

وخلال موسم الأنفلونزا في عامَي 2009 /2010، أدى فيروس H1N1 إلى إصابة الجهاز التنفسي للإنسان بعدوى كان يُشار إليها عادة باسم أنفلونزا الخنازير.