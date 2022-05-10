نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البقلاوة الشهية على أصولها بخطوات ناجحة ومضمونة وبطعم ألذ وأحلي من المحلات في المقال التالي

طريقة عمل البقلاوة الشهية، تعد البقلاوة من الحلوى اللذيذة، وتعد من الحلوى الشرقية الشهيرة التي تعرف في بلدان كثيرة مثل تركيا وبلاد الشام ومصر، وتعد البقلاوة بأكثر من طريقة منها التركية التي تعجن عجينة لينة وتفرد بشكل مختلف ولكنها تعد بصعوبة قليلا، ويمكن تحضيرها عن طريق الجلاش وهذه الطريقة تعد افضل وأسهل طريقة إعداد البقلاوة الشهية، فسوف نقوم بإحضار المكونات التي سوف تستخدم في هذه الوصفة ونقوم بتحضير ها بكل بساطة وسهولة. طريقة عمل البقلاوة المكونات:- نصف لفه من الجلاش.

كوب الاربع سمن بلدي.

فانيليا.

زبيب.

جوز هند.

سوداني مجروش.

فستق مجروش. مقادير القطر:- ٢ كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

فانيليا أو بشر برتقال أو قرفة مطحونة.

عصير ليمونه. الطريقة:- نقوم بتحضير القطر بإضافة المدير والماء في وعاء ويتم رفعه على النار ونتركه حتى الغليان ونضيف أي المكونات المنكهة المذكورة أعلاه و نضيف عليه عصير الليمون ونتركها حتى الغليان لمدة ١٠ دقائق.

نضع السمن في وعاء ونقوم باذابته في على النار لكي يستخدم في دهن البقلاوة حتى تصبح مورقة وهشه.

نحضر صينية مربعة أو مستديرة مدهونة بالسمن ونضيف عليه ورقة من الجلاش ونقوم بدهن الورقة بالسمن المذاب ونقوم بوضع ورقة أخرى ونقوم بدهنها مرة أخرى.

نقوم بعمل هذه الطريقة حتى نصل إلى نصف كمية الجلاش.

نحضر طبق وبه الجوز الهند والزبيب والسوداني المجروش وعليه رشه من القطر حتى تتماسك مكونات الحشوة.

نضع الحشوة على الجلاش ونفردها تماماً مع الابتعاد عن الأطراف.

نقوم باستخدام باقي كمية الجلاش بوضع ورقة علي الحشوة ونقوم لدعمها ونستمر مثل مافعلنا مسبقا حتى تنتهى الكمية بالكامل.

نقوم بوضع باقي مقدار السمن على وجه البقلاوة ونقوم بتقطيعها على شكل مربعات صغيرة.

نضعها في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد خروجها من الفرن نضع على البقلاوة القطر البارد والبقلاوة تكون ساخنة.

نقوم برش كمية من الفستق المجروش على الوجه حتى تلتصق بالقطر.

تترك جانباً حتى تبرد تماماً وتقدم في أطباق التقديم.

تقدم البقلاوة الشهية

بجانب الكنافة المبرومة و البسبوسة بالمكسرات. عمر شويل - جدة طريقة عمل البقلاوة الشهية على أصولها بخطوات ناجحة ومضمونة وبطعم ألذ وأحلي من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البقلاوة الشهية على أصولها بخطوات ناجحة ومضمونة وبطعم ألذ وأحلي من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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